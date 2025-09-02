Više o CLUB

Pixel Canvas Logotip

Pixel Canvas Cijena(CLUB)

Grafikon aktualnih cijena Pixel Canvas (CLUB)
Pixel Canvas (CLUB) Informacije o cijeni (USD)

Pixel Canvas (CLUB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008074. Tijekom protekla 24 sata, CLUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.008072 i najviše cijene $ 0.008234, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLUB se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -21.72% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Pixel Canvas (CLUB)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pixel Canvas je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 91.11. Količina u optjecaju CLUB je 0.00, s ukupnom količinom od 430000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.47M.

Pixel Canvas (CLUB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pixel Canvas za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000126-1.54%
60 dana$ +0.00024+3.06%
90 dana$ -0.003982-33.03%
Pixel Canvas promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CLUB od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pixel Canvas 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000126 (-1.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pixel Canvas 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CLUB od $ +0.00024 (+3.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pixel Canvas 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.003982 (-33.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Pixel Canvas (CLUB)

$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.

Pixel Canvas dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pixel Canvas ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Pixel Canvas Predviđanje cijene (USD)

Pixel Canvas (CLUB) Tokenomika

Kako kupiti Pixel Canvas (CLUB)

Za dublje razumijevanje Pixel Canvas, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pixel Canvas

Koliko Pixel Canvas (CLUB) vrijedi danas?
Cijena CLUB uživo u USD je 0.008074 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLUB u USD?
Trenutačna cijena CLUB u USD je $ 0.008074. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pixel Canvas?
Tržišna kapitalizacija za CLUB je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLUB?
Količina u optjecaju za CLUB je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLUB?
CLUB je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLUB?
CLUB je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLUB?
24-satni obujam trgovanja za CLUB je $ 91.11 USD.
Hoće li CLUB još narasti ove godine?
CLUB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLUB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pixel Canvas (CLUB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
