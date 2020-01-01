Pixel Canvas (CLUB) Tokenomika

Pixel Canvas (CLUB) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Pixel Canvas (CLUB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Pixel Canvas (CLUB) Informacije

$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.

Službena web stranica:
https://www.pixelcanvas.com/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x465a6dcb65070fe52ac49c87d677e07f4c726590

Pixel Canvas (CLUB) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pixel Canvas (CLUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 430.00M
$ 430.00M$ 430.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M
Povijesni maksimum:
$ 0.03407
$ 0.03407$ 0.03407
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.008238
$ 0.008238$ 0.008238

Pixel Canvas (CLUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Pixel Canvas (CLUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CLUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CLUB tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CLUB tokena, istražite CLUB cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CLUB

Jeste li zainteresirani za dodavanje Pixel Canvas (CLUB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CLUB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Pixel Canvas (CLUB) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena CLUB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CLUB Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CLUB? Naša CLUB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.