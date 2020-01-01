Pixel Canvas (CLUB) Tokenomika
Pixel Canvas (CLUB) Informacije
$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.
Pixel Canvas (CLUB) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pixel Canvas (CLUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Pixel Canvas (CLUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Pixel Canvas (CLUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj CLUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja CLUB tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku CLUB tokena, istražite CLUB cijenu tokena uživo!
Kako kupiti CLUB
Jeste li zainteresirani za dodavanje Pixel Canvas (CLUB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CLUB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Pixel Canvas (CLUB) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena CLUB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
CLUB Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide CLUB? Naša CLUB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Kupite Pixel Canvas (CLUB)
Iznos
1 CLUB = 0.008238 USD