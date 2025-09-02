Više o CLORE

Clore AI Cijena(CLORE)

$0.013371
+3.35%1D
Grafikon aktualnih cijena Clore AI (CLORE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:43:43 (UTC+8)

Clore AI (CLORE) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.0128
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.46%

+3.35%

-1.80%

-1.80%

Clore AI (CLORE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.013371. Tijekom protekla 24 sata, CLOREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0128 i najviše cijene $ 0.013741, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLORE je $ 0.4477709866959041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002873471608704941.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLORE se promijenio za +1.46% u posljednjih sat vremena, +3.35% u posljednjih 24 sata i -1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clore AI (CLORE)

No.1244

44.77%

CLORE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clore AI je $ 7.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 132.84K. Količina u optjecaju CLORE je 582.07M, s ukupnom količinom od 582066452.8249855. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.38M.

Clore AI (CLORE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Clore AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00043341+3.35%
30 dana$ -0.003509-20.79%
60 dana$ +0.000223+1.69%
90 dana$ -0.005293-28.36%
Clore AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CLORE od $ +0.00043341 (+3.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Clore AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.003509 (-20.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Clore AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CLORE od $ +0.000223 (+1.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Clore AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005293 (-28.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Clore AI (CLORE)?

Pogledajte Clore AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Clore AI (CLORE)

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

Clore AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Clore AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CLORE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Clore AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Clore AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Clore AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Clore AI (CLORE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Clore AI (CLORE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Clore AI.

Provjerite Clore AI predviđanje cijene sada!

Clore AI (CLORE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Clore AI (CLORE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLORE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Clore AI (CLORE)

Tražiš kako kupiti Clore AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Clore AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CLORE u lokalnim valutama

Clore AI Resurs

Za dublje razumijevanje Clore AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Clore AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Clore AI

Koliko Clore AI (CLORE) vrijedi danas?
Cijena CLORE uživo u USD je 0.013371 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLORE u USD?
Trenutačna cijena CLORE u USD je $ 0.013371. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Clore AI?
Tržišna kapitalizacija za CLORE je $ 7.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLORE?
Količina u optjecaju za CLORE je 582.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLORE?
CLORE je postigao ATH cijenu od 0.4477709866959041 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLORE?
CLORE je vidio ATL cijenu od 0.002873471608704941 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLORE?
24-satni obujam trgovanja za CLORE je $ 132.84K USD.
Hoće li CLORE još narasti ove godine?
CLORE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLORE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Clore AI (CLORE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

