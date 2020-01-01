Clore AI (CLORE) Tokenomika

Clore AI (CLORE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Clore AI (CLORE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Clore AI (CLORE) Informacije

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

Službena web stranica:
https://www.clore.ai
Bijela knjiga:
https://clore.ai/assets/pdf/Proof%20Of%20Holding.pdf
Istraživač blokova:
https://clore.cryptoscope.io/

Clore AI (CLORE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Clore AI (CLORE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M
Ukupna količina:
$ 583.35M
$ 583.35M$ 583.35M
Količina u optjecaju:
$ 583.35M
$ 583.35M$ 583.35M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 16.78M
$ 16.78M$ 16.78M
Povijesni maksimum:
$ 0.45
$ 0.45$ 0.45
Povijesni minimum:
$ 0.002873471608704941
$ 0.002873471608704941$ 0.002873471608704941
Trenutna cijena:
$ 0.012909
$ 0.012909$ 0.012909

Clore AI (CLORE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Clore AI (CLORE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CLORE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CLORE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CLORE tokena, istražite CLORE cijenu tokena uživo!

