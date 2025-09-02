Više o CITY

CITY Informacije o cijeni

CITY Službena web stranica

CITY Tokenomija

CITY Prognoza cijena

CITY Povijest

Vodič za kupnju CITY

Konverter CITY u fiducijarnu valutu

CITY Spot trgovanje

CITY USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Manchester City Fan Logotip

Manchester City Fan Cijena(CITY)

1 CITY u USD cijena uživo:

$1.0015
$1.0015$1.0015
-0.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Manchester City Fan (CITY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:20:38 (UTC+8)

Manchester City Fan (CITY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9926
$ 0.9926$ 0.9926
24-satna najniža cijena
$ 1.065
$ 1.065$ 1.065
24-satna najviša cijena

$ 0.9926
$ 0.9926$ 0.9926

$ 1.065
$ 1.065$ 1.065

$ 36.89926205
$ 36.89926205$ 36.89926205

$ 0.8026910991831949
$ 0.8026910991831949$ 0.8026910991831949

-1.01%

-0.91%

+1.30%

+1.30%

Manchester City Fan (CITY) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0021. Tijekom protekla 24 sata, CITYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9926 i najviše cijene $ 1.065, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CITY je $ 36.89926205, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.8026910991831949.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CITY se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i +1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Manchester City Fan (CITY)

No.1107

$ 10.81M
$ 10.81M$ 10.81M

$ 976.42K
$ 976.42K$ 976.42K

$ 19.78M
$ 19.78M$ 19.78M

10.79M
10.79M 10.79M

19,740,000
19,740,000 19,740,000

19,740,000
19,740,000 19,740,000

54.65%

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Manchester City Fan je $ 10.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 976.42K. Količina u optjecaju CITY je 10.79M, s ukupnom količinom od 19740000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.78M.

Manchester City Fan (CITY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Manchester City Fan za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.009197-0.91%
30 dana$ +0.046+4.81%
60 dana$ +0.157+18.57%
90 dana$ -0.0449-4.29%
Manchester City Fan promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CITY od $ -0.009197 (-0.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Manchester City Fan 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.046 (+4.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Manchester City Fan 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CITY od $ +0.157 (+18.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Manchester City Fan 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0449 (-4.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Manchester City Fan (CITY)?

Pogledajte Manchester City Fan stranicu Povijest cijena sada.

Što je Manchester City Fan (CITY)

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Manchester City Fan dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Manchester City Fan ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CITY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Manchester City Fan na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Manchester City Fan učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Manchester City Fan Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Manchester City Fan (CITY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Manchester City Fan (CITY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Manchester City Fan.

Provjerite Manchester City Fan predviđanje cijene sada!

Manchester City Fan (CITY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Manchester City Fan (CITY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CITY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Manchester City Fan (CITY)

Tražiš kako kupiti Manchester City Fan? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Manchester City Fan na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CITY u lokalnim valutama

1 Manchester City Fan(CITY) u VND
26,370.2615
1 Manchester City Fan(CITY) u AUD
A$1.523192
1 Manchester City Fan(CITY) u GBP
0.731533
1 Manchester City Fan(CITY) u EUR
0.851785
1 Manchester City Fan(CITY) u USD
$1.0021
1 Manchester City Fan(CITY) u MYR
RM4.228862
1 Manchester City Fan(CITY) u TRY
41.196331
1 Manchester City Fan(CITY) u JPY
¥147.3087
1 Manchester City Fan(CITY) u ARS
ARS$1,380.302561
1 Manchester City Fan(CITY) u RUB
80.729176
1 Manchester City Fan(CITY) u INR
88.1848
1 Manchester City Fan(CITY) u IDR
Rp16,427.866224
1 Manchester City Fan(CITY) u KRW
1,395.674775
1 Manchester City Fan(CITY) u PHP
57.239952
1 Manchester City Fan(CITY) u EGP
￡E.48.621892
1 Manchester City Fan(CITY) u BRL
R$5.451424
1 Manchester City Fan(CITY) u CAD
C$1.372877
1 Manchester City Fan(CITY) u BDT
121.785213
1 Manchester City Fan(CITY) u NGN
1,532.261005
1 Manchester City Fan(CITY) u COP
$4,024.493726
1 Manchester City Fan(CITY) u ZAR
R.17.63696
1 Manchester City Fan(CITY) u UAH
41.456877
1 Manchester City Fan(CITY) u VES
Bs146.3066
1 Manchester City Fan(CITY) u CLP
$972.037
1 Manchester City Fan(CITY) u PKR
Rs283.955056
1 Manchester City Fan(CITY) u KZT
539.340241
1 Manchester City Fan(CITY) u THB
฿32.36783
1 Manchester City Fan(CITY) u TWD
NT$30.684302
1 Manchester City Fan(CITY) u AED
د.إ3.677707
1 Manchester City Fan(CITY) u CHF
Fr0.80168
1 Manchester City Fan(CITY) u HKD
HK$7.806359
1 Manchester City Fan(CITY) u AMD
֏383.062746
1 Manchester City Fan(CITY) u MAD
.د.م8.998858
1 Manchester City Fan(CITY) u MXN
$18.669123
1 Manchester City Fan(CITY) u SAR
ريال3.757875
1 Manchester City Fan(CITY) u PLN
3.637623
1 Manchester City Fan(CITY) u RON
лв4.339093
1 Manchester City Fan(CITY) u SEK
kr9.409719
1 Manchester City Fan(CITY) u BGN
лв1.673507
1 Manchester City Fan(CITY) u HUF
Ft338.198729
1 Manchester City Fan(CITY) u CZK
20.893785
1 Manchester City Fan(CITY) u KWD
د.ك0.3056405
1 Manchester City Fan(CITY) u ILS
3.357035
1 Manchester City Fan(CITY) u AOA
Kz913.484297
1 Manchester City Fan(CITY) u BHD
.د.ب0.3767896
1 Manchester City Fan(CITY) u BMD
$1.0021
1 Manchester City Fan(CITY) u DKK
kr6.383377
1 Manchester City Fan(CITY) u HNL
L26.214936
1 Manchester City Fan(CITY) u MUR
45.89618
1 Manchester City Fan(CITY) u NAD
$17.596876
1 Manchester City Fan(CITY) u NOK
kr10.021
1 Manchester City Fan(CITY) u NZD
$1.693549
1 Manchester City Fan(CITY) u PAB
B/.1.0021
1 Manchester City Fan(CITY) u PGK
K4.238883
1 Manchester City Fan(CITY) u QAR
ر.ق3.647644
1 Manchester City Fan(CITY) u RSD
дин.100.290168

Manchester City Fan Resurs

Za dublje razumijevanje Manchester City Fan, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Manchester City Fan web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Manchester City Fan

Koliko Manchester City Fan (CITY) vrijedi danas?
Cijena CITY uživo u USD je 1.0021 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CITY u USD?
Trenutačna cijena CITY u USD je $ 1.0021. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Manchester City Fan?
Tržišna kapitalizacija za CITY je $ 10.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CITY?
Količina u optjecaju za CITY je 10.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CITY?
CITY je postigao ATH cijenu od 36.89926205 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CITY?
CITY je vidio ATL cijenu od 0.8026910991831949 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CITY?
24-satni obujam trgovanja za CITY je $ 976.42K USD.
Hoće li CITY još narasti ove godine?
CITY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CITY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:20:38 (UTC+8)

Manchester City Fan (CITY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CITY u USD kalkulator

Iznos

CITY
CITY
USD
USD

1 CITY = 1.0021 USD

Trgujte CITY

CITYUSDT
$1.0015
$1.0015$1.0015
-0.94%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine