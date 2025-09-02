Manchester City Fan (CITY) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9926
$ 0.9926$ 0.9926
24-satna najniža cijena
$ 1.065
$ 1.065$ 1.065
24-satna najviša cijena
$ 0.9926
$ 0.9926$ 0.9926
$ 1.065
$ 1.065$ 1.065
$ 36.89926205
$ 36.89926205$ 36.89926205
$ 0.8026910991831949
$ 0.8026910991831949$ 0.8026910991831949
-1.01%
-0.91%
+1.30%
+1.30%
Manchester City Fan (CITY) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0021. Tijekom protekla 24 sata, CITYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9926 i najviše cijene $ 1.065, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CITY je $ 36.89926205, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.8026910991831949.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CITY se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i +1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Manchester City Fan (CITY)
No.1107
$ 10.81M
$ 10.81M$ 10.81M
$ 976.42K
$ 976.42K$ 976.42K
$ 19.78M
$ 19.78M$ 19.78M
10.79M
10.79M 10.79M
19,740,000
19,740,000 19,740,000
19,740,000
19,740,000 19,740,000
54.65%
CHZ
Trenutačna tržišna kapitalizacija Manchester City Fan je $ 10.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 976.42K. Količina u optjecaju CITY je 10.79M, s ukupnom količinom od 19740000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.78M.
Manchester City Fan (CITY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Manchester City Fan za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.009197
-0.91%
30 dana
$ +0.046
+4.81%
60 dana
$ +0.157
+18.57%
90 dana
$ -0.0449
-4.29%
Manchester City Fan promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CITY od $ -0.009197 (-0.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Manchester City Fan 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.046 (+4.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Manchester City Fan 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CITY od $ +0.157 (+18.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Manchester City Fan 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0449 (-4.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Manchester City Fan (CITY)?
$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.
Manchester City Fan dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Manchester City Fan ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti CITY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Manchester City Fan na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Manchester City Fan učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Manchester City Fan Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Manchester City Fan (CITY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Manchester City Fan (CITY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Manchester City Fan.
Razumijevanje tokenomike Manchester City Fan (CITY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CITY opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Manchester City Fan (CITY)
Tražiš kako kupiti Manchester City Fan? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Manchester City Fan na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.