CHR (CHR) Informacije Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 Službena web stranica: https://chromia.com/ Bijela knjiga: https://chromia.com/documents/Chromia-_-Platform-white-paper2019.pdf Istraživač blokova: https://explorer.chromia.com/Mainnet Kupi CHR odmah!

CHR (CHR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CHR (CHR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 79.74M $ 79.74M $ 79.74M Ukupna količina: $ 846.28M $ 846.28M $ 846.28M Količina u optjecaju: $ 846.28M $ 846.28M $ 846.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 92.15M $ 92.15M $ 92.15M Povijesni maksimum: $ 0.3532 $ 0.3532 $ 0.3532 Povijesni minimum: $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 Trenutna cijena: $ 0.09422 $ 0.09422 $ 0.09422 Saznajte više o cijeni CHR (CHR)

CHR (CHR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CHR (CHR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHR tokena, istražite CHR cijenu tokena uživo!

CHR (CHR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CHR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CHR povijest cijena odmah!

CHR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHR? Naša CHR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHR predviđanje cijene tokena odmah!

