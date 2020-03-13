CHR

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

PoredakNo.422

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)2.30%

Količina u optjecaju846,581,914.378197

Maksimalna količina978,064,789

Ukupna količina846,581,914.378197

Stopa optjecaja0.8655%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.4996914759745297,2021-11-20

Najniža cijena0.00852539841207,2020-03-13

Javni blockchainCHROMIA

