Hyperlane (HYPER) Informacije Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions. Službena web stranica: https://hyperlane.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5 Kupi HYPER odmah!

Hyperlane (HYPER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hyperlane (HYPER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 51.66M $ 51.66M $ 51.66M Ukupna količina: $ 802.67M $ 802.67M $ 802.67M Količina u optjecaju: $ 175.20M $ 175.20M $ 175.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 294.85M $ 294.85M $ 294.85M Povijesni maksimum: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Povijesni minimum: $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 Trenutna cijena: $ 0.29485 $ 0.29485 $ 0.29485 Saznajte više o cijeni Hyperlane (HYPER)

Hyperlane (HYPER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hyperlane (HYPER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HYPER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HYPER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HYPER tokena, istražite HYPER cijenu tokena uživo!

