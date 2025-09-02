CHR (CHR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.09155. Tijekom protekla 24 sata, CHRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.091 i najviše cijene $ 0.0985, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHR je $ 1.4996914759745297, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00852539841207.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHR se promijenio za -2.35% u posljednjih sat vremena, -2.13% u posljednjih 24 sata i -2.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu CHR (CHR)
No.424
$ 77.46M
$ 77.46M$ 77.46M
$ 953.53K
$ 953.53K$ 953.53K
$ 89.54M
$ 89.54M$ 89.54M
846.13M
846.13M 846.13M
978,064,789
978,064,789 978,064,789
846,131,914.378197
846,131,914.378197 846,131,914.378197
86.51%
CHROMIA
Trenutačna tržišna kapitalizacija CHR je $ 77.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 953.53K. Količina u optjecaju CHR je 846.13M, s ukupnom količinom od 846131914.378197. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.54M.
CHR (CHR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena CHR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0019909
-2.13%
30 dana
$ +0.00854
+10.28%
60 dana
$ +0.00807
+9.66%
90 dana
$ +0.00424
+4.85%
CHR promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CHR od $ -0.0019909 (-2.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
CHR 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00854 (+10.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
CHR 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CHR od $ +0.00807 (+9.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
CHR 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00424 (+4.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CHR (CHR)?
Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4.
FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet
ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2
CHR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CHR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti CHR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o CHR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CHR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
CHR Predviđanje cijene (USD)
Koliko će CHR (CHR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CHR (CHR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CHR.
Razumijevanje tokenomike CHR (CHR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti CHR (CHR)
Tražiš kako kupiti CHR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CHR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.