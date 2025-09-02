Što je Centrifuge (CFG)

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Centrifuge dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Centrifuge ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Centrifuge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Centrifuge (CFG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Centrifuge (CFG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Centrifuge.

Centrifuge (CFG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Centrifuge (CFG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CFG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Centrifuge (CFG)

Tražiš kako kupiti Centrifuge? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Centrifuge na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CFG u lokalnim valutama

Centrifuge Resurs

Za dublje razumijevanje Centrifuge, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Centrifuge Koliko Centrifuge (CFG) vrijedi danas? Cijena CFG uživo u USD je 0.3316 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena CFG u USD? $ 0.3316 . Provjerite Trenutačna cijena CFG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Centrifuge? Tržišna kapitalizacija za CFG je $ 187.18M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za CFG? Količina u optjecaju za CFG je 564.49M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CFG? CFG je postigao ATH cijenu od 2.582033105119069 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CFG? CFG je vidio ATL cijenu od 0.10013255729049877 USD . Koliki je obujam trgovanja za CFG? 24-satni obujam trgovanja za CFG je $ 109.25K USD . Hoće li CFG još narasti ove godine? CFG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CFG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Centrifuge (CFG) Važna ažuriranja industrije

