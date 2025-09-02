Centrifuge (CFG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3316. Tijekom protekla 24 sata, CFGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3316 i najviše cijene $ 0.3601, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CFG je $ 2.582033105119069, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.10013255729049877.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CFG se promijenio za -2.04% u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i -1.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Centrifuge (CFG)
No.200
$ 187.18M
$ 187.18M$ 187.18M
$ 109.25K
$ 109.25K$ 109.25K
$ 225.49M
$ 225.49M$ 225.49M
564.49M
564.49M 564.49M
680,000,000
680,000,000 680,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Centrifuge je $ 187.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 109.25K. Količina u optjecaju CFG je 564.49M, s ukupnom količinom od 680000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 225.49M.
Centrifuge (CFG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Centrifuge za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.005187
-1.54%
30 dana
$ +0.0647
+24.24%
60 dana
$ +0.1463
+78.95%
90 dana
$ +0.1499
+82.49%
Centrifuge promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CFG od $ -0.005187 (-1.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Centrifuge 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0647 (+24.24%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Centrifuge 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CFG od $ +0.1463 (+78.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Centrifuge 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1499 (+82.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.