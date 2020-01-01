Centrifuge (CFG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Centrifuge (CFG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Centrifuge (CFG) Informacije Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution. Službena web stranica: https://centrifuge.io/ Bijela knjiga: https://centrifuge.io/cfg_token_summary.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94

Centrifuge (CFG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Centrifuge (CFG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 195.14M $ 195.14M $ 195.14M Ukupna količina: $ 680.00M $ 680.00M $ 680.00M Količina u optjecaju: $ 564.63M $ 564.63M $ 564.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 235.01M $ 235.01M $ 235.01M Povijesni maksimum: $ 0.415 $ 0.415 $ 0.415 Povijesni minimum: $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 Trenutna cijena: $ 0.3456 $ 0.3456 $ 0.3456 Saznajte više o cijeni Centrifuge (CFG)

Centrifuge (CFG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Centrifuge (CFG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CFG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CFG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CFG tokena, istražite CFG cijenu tokena uživo!

Centrifuge (CFG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CFG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CFG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CFG? Naša CFG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

