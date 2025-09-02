Više o CESS

CESS Network Logotip

CESS Network Cijena(CESS)

1 CESS u USD cijena uživo:

$0.006288
$0.006288$0.006288
+0.07%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CESS Network (CESS)
CESS Network (CESS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006047
$ 0.006047$ 0.006047
24-satna najniža cijena
$ 0.006458
$ 0.006458$ 0.006458
24-satna najviša cijena

$ 0.006047
$ 0.006047$ 0.006047

$ 0.006458
$ 0.006458$ 0.006458

-0.02%

+0.07%

+21.15%

+21.15%

CESS Network (CESS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006282. Tijekom protekla 24 sata, CESStrgovalo je između najniže cijene $ 0.006047 i najviše cijene $ 0.006458, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CESS se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +21.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CESS Network (CESS)

$ 85.40K
$ 85.40K$ 85.40K

$ 62.82M
$ 62.82M$ 62.82M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija CESS Network je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 85.40K. Količina u optjecaju CESS je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.82M.

CESS Network (CESS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CESS Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000044+0.07%
30 dana$ -0.000299-4.55%
60 dana$ +0.003428+120.11%
90 dana$ +0.000282+4.70%
CESS Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CESS od $ +0.0000044 (+0.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CESS Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000299 (-4.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CESS Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CESS od $ +0.003428 (+120.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CESS Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000282 (+4.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CESS Network (CESS)?

Pogledajte CESS Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je CESS Network (CESS)

CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy.

CESS Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CESS Network ulaganjima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CESS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CESS Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CESS Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CESS Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CESS Network (CESS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CESS Network (CESS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CESS Network.

Provjerite CESS Network predviđanje cijene sada!

CESS Network (CESS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CESS Network (CESS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CESS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CESS Network (CESS)

Tražiš kako kupiti CESS Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CESS Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CESS u lokalnim valutama

1 CESS Network(CESS) u VND
165.31083
1 CESS Network(CESS) u AUD
A$0.00954864
1 CESS Network(CESS) u GBP
0.00458586
1 CESS Network(CESS) u EUR
0.0053397
1 CESS Network(CESS) u USD
$0.006282
1 CESS Network(CESS) u MYR
RM0.02651004
1 CESS Network(CESS) u TRY
0.2585043
1 CESS Network(CESS) u JPY
¥0.923454
1 CESS Network(CESS) u ARS
ARS$8.65288962
1 CESS Network(CESS) u RUB
0.50614074
1 CESS Network(CESS) u INR
0.5534442
1 CESS Network(CESS) u IDR
Rp102.98359008
1 CESS Network(CESS) u KRW
8.7492555
1 CESS Network(CESS) u PHP
0.35914194
1 CESS Network(CESS) u EGP
￡E.0.30486546
1 CESS Network(CESS) u BRL
R$0.03417408
1 CESS Network(CESS) u CAD
C$0.00860634
1 CESS Network(CESS) u BDT
0.7648335
1 CESS Network(CESS) u NGN
9.62019198
1 CESS Network(CESS) u COP
$25.22888892
1 CESS Network(CESS) u ZAR
R.0.11050038
1 CESS Network(CESS) u UAH
0.2603889
1 CESS Network(CESS) u VES
Bs0.917172
1 CESS Network(CESS) u CLP
$6.080976
1 CESS Network(CESS) u PKR
Rs1.78308288
1 CESS Network(CESS) u KZT
3.38832234
1 CESS Network(CESS) u THB
฿0.20278296
1 CESS Network(CESS) u TWD
NT$0.19248048
1 CESS Network(CESS) u AED
د.إ0.02305494
1 CESS Network(CESS) u CHF
Fr0.0050256
1 CESS Network(CESS) u HKD
HK$0.0489996
1 CESS Network(CESS) u AMD
֏2.4031791
1 CESS Network(CESS) u MAD
.د.م0.056538
1 CESS Network(CESS) u MXN
$0.1171593
1 CESS Network(CESS) u SAR
ريال0.0235575
1 CESS Network(CESS) u PLN
0.02286648
1 CESS Network(CESS) u RON
лв0.02720106
1 CESS Network(CESS) u SEK
kr0.05898798
1 CESS Network(CESS) u BGN
лв0.01049094
1 CESS Network(CESS) u HUF
Ft2.12155704
1 CESS Network(CESS) u CZK
0.13104252
1 CESS Network(CESS) u KWD
د.ك0.00191601
1 CESS Network(CESS) u ILS
0.0210447
1 CESS Network(CESS) u AOA
Kz5.72648274
1 CESS Network(CESS) u BHD
.د.ب0.002368314
1 CESS Network(CESS) u BMD
$0.006282
1 CESS Network(CESS) u DKK
kr0.04001634
1 CESS Network(CESS) u HNL
L0.16465122
1 CESS Network(CESS) u MUR
0.2877156
1 CESS Network(CESS) u NAD
$0.1105632
1 CESS Network(CESS) u NOK
kr0.06275718
1 CESS Network(CESS) u NZD
$0.01061658
1 CESS Network(CESS) u PAB
B/.0.006282
1 CESS Network(CESS) u PGK
K0.02657286
1 CESS Network(CESS) u QAR
ر.ق0.0229293
1 CESS Network(CESS) u RSD
дин.0.6288282

Za dublje razumijevanje CESS Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena CESS Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CESS Network

Koliko CESS Network (CESS) vrijedi danas?
Cijena CESS uživo u USD je 0.006282 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CESS u USD?
Trenutačna cijena CESS u USD je $ 0.006282. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CESS Network?
Tržišna kapitalizacija za CESS je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CESS?
Količina u optjecaju za CESS je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CESS?
CESS je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CESS?
CESS je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za CESS?
24-satni obujam trgovanja za CESS je $ 85.40K USD.
Hoće li CESS još narasti ove godine?
CESS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CESS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

