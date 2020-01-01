CESS Network (CESS) Tokenomika

CESS Network (CESS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u CESS Network (CESS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
CESS Network (CESS) Informacije

CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy.

Službena web stranica:
https://www.cess.network/
Bijela knjiga:
https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462

CESS Network (CESS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CESS Network (CESS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 61.61M
$ 61.61M$ 61.61M
Povijesni maksimum:
$ 0.021
$ 0.021$ 0.021
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0.006161
$ 0.006161$ 0.006161

CESS Network (CESS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike CESS Network (CESS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CESS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CESS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CESS tokena, istražite CESS cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.