Cere Network (CERE) Informacije Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. Službena web stranica: https://www.cere.network Bijela knjiga: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6 Kupi CERE odmah!

Cere Network (CERE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cere Network (CERE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.73M $ 8.73M $ 8.73M Povijesni maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0008733 $ 0.0008733 $ 0.0008733 Saznajte više o cijeni Cere Network (CERE)

Cere Network (CERE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cere Network (CERE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CERE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CERE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CERE tokena, istražite CERE cijenu tokena uživo!

Cere Network (CERE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CERE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CERE povijest cijena odmah!

CERE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CERE? Naša CERE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CERE predviđanje cijene tokena odmah!

