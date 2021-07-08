Cobak Token (CBK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cobak Token (CBK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cobak Token (CBK) Informacije Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. Službena web stranica: https://cobak.co.kr/ Bijela knjiga: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD Kupi CBK odmah!

Cobak Token (CBK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cobak Token (CBK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 51.50M $ 51.50M $ 51.50M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 96.75M $ 96.75M $ 96.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 53.23M $ 53.23M $ 53.23M Povijesni maksimum: $ 6.872 $ 6.872 $ 6.872 Povijesni minimum: $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 Trenutna cijena: $ 0.5323 $ 0.5323 $ 0.5323 Saznajte više o cijeni Cobak Token (CBK)

Cobak Token (CBK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cobak Token (CBK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CBK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CBK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CBK tokena, istražite CBK cijenu tokena uživo!

