1 CBK u USD cijena uživo:

$0.533
+0.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cobak Token (CBK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:18:12 (UTC+8)

Cobak Token (CBK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.5217
24-satna najniža cijena
$ 0.5613
24-satna najviša cijena

$ 0.5217
$ 0.5613
$ 16.31319095
$ 0.3886256781622459
+0.35%

+0.37%

-7.33%

-7.33%

Cobak Token (CBK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.533. Tijekom protekla 24 sata, CBKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5217 i najviše cijene $ 0.5613, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBK je $ 16.31319095, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3886256781622459.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBK se promijenio za +0.35% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -7.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cobak Token (CBK)

No.568

$ 51.57M
$ 57.57K
$ 53.30M
96.75M
100,000,000
100,000,000
96.75%

2021-07-08 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cobak Token je $ 51.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.57K. Količina u optjecaju CBK je 96.75M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.30M.

Cobak Token (CBK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cobak Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.001965+0.37%
30 dana$ -0.0429-7.45%
60 dana$ -0.1682-23.99%
90 dana$ +0.0236+4.63%
Cobak Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CBK od $ +0.001965 (+0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cobak Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0429 (-7.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cobak Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CBK od $ -0.1682 (-23.99%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cobak Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0236 (+4.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cobak Token (CBK)?

Pogledajte Cobak Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cobak Token (CBK)

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Cobak Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cobak Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CBK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cobak Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cobak Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cobak Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cobak Token (CBK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cobak Token (CBK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cobak Token.

Provjerite Cobak Token predviđanje cijene sada!

Cobak Token (CBK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cobak Token (CBK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CBK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cobak Token (CBK)

Tražiš kako kupiti Cobak Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cobak Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CBK u lokalnim valutama

1 Cobak Token(CBK) u VND
14,025.895
1 Cobak Token(CBK) u AUD
A$0.81016
1 Cobak Token(CBK) u GBP
0.38909
1 Cobak Token(CBK) u EUR
0.45305
1 Cobak Token(CBK) u USD
$0.533
1 Cobak Token(CBK) u MYR
RM2.24926
1 Cobak Token(CBK) u TRY
21.91163
1 Cobak Token(CBK) u JPY
¥78.351
1 Cobak Token(CBK) u ARS
ARS$734.15953
1 Cobak Token(CBK) u RUB
42.93848
1 Cobak Token(CBK) u INR
46.904
1 Cobak Token(CBK) u IDR
Rp8,737.70352
1 Cobak Token(CBK) u KRW
742.33575
1 Cobak Token(CBK) u PHP
30.44496
1 Cobak Token(CBK) u EGP
￡E.25.86116
1 Cobak Token(CBK) u BRL
R$2.89952
1 Cobak Token(CBK) u CAD
C$0.73021
1 Cobak Token(CBK) u BDT
64.77549
1 Cobak Token(CBK) u NGN
814.98365
1 Cobak Token(CBK) u COP
$2,140.55998
1 Cobak Token(CBK) u ZAR
R.9.3808
1 Cobak Token(CBK) u UAH
22.05021
1 Cobak Token(CBK) u VES
Bs77.818
1 Cobak Token(CBK) u CLP
$517.01
1 Cobak Token(CBK) u PKR
Rs151.03088
1 Cobak Token(CBK) u KZT
286.86593
1 Cobak Token(CBK) u THB
฿17.2159
1 Cobak Token(CBK) u TWD
NT$16.32046
1 Cobak Token(CBK) u AED
د.إ1.95611
1 Cobak Token(CBK) u CHF
Fr0.4264
1 Cobak Token(CBK) u HKD
HK$4.15207
1 Cobak Token(CBK) u AMD
֏203.74458
1 Cobak Token(CBK) u MAD
.د.م4.78634
1 Cobak Token(CBK) u MXN
$9.92979
1 Cobak Token(CBK) u SAR
ريال1.99875
1 Cobak Token(CBK) u PLN
1.93479
1 Cobak Token(CBK) u RON
лв2.30789
1 Cobak Token(CBK) u SEK
kr5.00487
1 Cobak Token(CBK) u BGN
лв0.89011
1 Cobak Token(CBK) u HUF
Ft179.88217
1 Cobak Token(CBK) u CZK
11.11305
1 Cobak Token(CBK) u KWD
د.ك0.162565
1 Cobak Token(CBK) u ILS
1.78555
1 Cobak Token(CBK) u AOA
Kz485.86681
1 Cobak Token(CBK) u BHD
.د.ب0.200408
1 Cobak Token(CBK) u BMD
$0.533
1 Cobak Token(CBK) u DKK
kr3.39521
1 Cobak Token(CBK) u HNL
L13.94328
1 Cobak Token(CBK) u MUR
24.4114
1 Cobak Token(CBK) u NAD
$9.35948
1 Cobak Token(CBK) u NOK
kr5.33
1 Cobak Token(CBK) u NZD
$0.90077
1 Cobak Token(CBK) u PAB
B/.0.533
1 Cobak Token(CBK) u PGK
K2.25459
1 Cobak Token(CBK) u QAR
ر.ق1.94012
1 Cobak Token(CBK) u RSD
дин.53.34264

Cobak Token Resurs

Za dublje razumijevanje Cobak Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Cobak Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cobak Token

Koliko Cobak Token (CBK) vrijedi danas?
Cijena CBK uživo u USD je 0.533 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CBK u USD?
Trenutačna cijena CBK u USD je $ 0.533. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cobak Token?
Tržišna kapitalizacija za CBK je $ 51.57M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CBK?
Količina u optjecaju za CBK je 96.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CBK?
CBK je postigao ATH cijenu od 16.31319095 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CBK?
CBK je vidio ATL cijenu od 0.3886256781622459 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CBK?
24-satni obujam trgovanja za CBK je $ 57.57K USD.
Hoće li CBK još narasti ove godine?
CBK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CBK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:18:12 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

