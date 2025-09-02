Što je Cashaa (CAS)

Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cashaa Koliko Cashaa (CAS) vrijedi danas? Cijena CAS uživo u USD je 0.001433 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena CAS u USD? $ 0.001433 . Provjerite Trenutačna cijena CAS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Cashaa? Tržišna kapitalizacija za CAS je $ 1.43M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za CAS? Količina u optjecaju za CAS je 1.00B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAS? CAS je postigao ATH cijenu od 0.22902704 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAS? CAS je vidio ATL cijenu od 0.000986640148312823 USD . Koliki je obujam trgovanja za CAS? 24-satni obujam trgovanja za CAS je $ 62.85K USD . Hoće li CAS još narasti ove godine? CAS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Cashaa (CAS) Važna ažuriranja industrije

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.