Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

PoredakNo.2046

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.01%

Količina u optjecaju1,000,000,000

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja2020-05-08 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.02 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.22902704,2021-02-22

Najniža cijena0.000986640148312823,2025-03-21

Javni blockchainBSC

