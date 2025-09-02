Coin98 (C98) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04744. Tijekom protekla 24 sata, C98trgovalo je između najniže cijene $ 0.04635 i najviše cijene $ 0.05058, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena C98 je $ 6.41624891, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.034640843683070306.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, C98 se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, -1.90% u posljednjih 24 sata i +0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Coin98 (C98)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Coin98 je $ 47.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 596.57K. Količina u optjecaju C98 je 1000.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.44M.
Coin98 (C98) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Coin98 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0009198
-1.90%
30 dana
$ +0.00097
+2.08%
60 dana
$ +0.00353
+8.03%
90 dana
$ -0.00733
-13.39%
Coin98 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u C98 od $ -0.0009198 (-1.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Coin98 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00097 (+2.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Coin98 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u C98 od $ +0.00353 (+8.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Coin98 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00733 (-13.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Coin98 (C98)?
Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.
Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.
Osim toga, možeš: - Provjeriti C98 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Coin98 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Coin98 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Coin98 Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Coin98 (C98) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coin98 (C98) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coin98.
Razumijevanje tokenomike Coin98 (C98) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o C98 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Coin98 (C98)
Tražiš kako kupiti Coin98? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Coin98 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
