Coin98 (C98) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Coin98 (C98), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Coin98 (C98) Informacije Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future. Službena web stranica: https://www.coin98.com/ Bijela knjiga: https://docs.coin98.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9 Kupi C98 odmah!

Coin98 (C98) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coin98 (C98), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 48.29M $ 48.29M $ 48.29M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 48.29M $ 48.29M $ 48.29M Povijesni maksimum: $ 6.4344 $ 6.4344 $ 6.4344 Povijesni minimum: $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 Trenutna cijena: $ 0.04829 $ 0.04829 $ 0.04829 Saznajte više o cijeni Coin98 (C98)

Coin98 (C98) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coin98 (C98) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj C98 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja C98 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku C98 tokena, istražite C98 cijenu tokena uživo!

Coin98 (C98) Povijest cijena Analiza povijesti cijena C98 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite C98 povijest cijena odmah!

