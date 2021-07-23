C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

PoredakNo.576

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1,47%

Količina u optjecaju999 999 716

Maksimalna količina0

Ukupna količina1 000 000 000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2021-07-23 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena6.41624891,2021-08-25

Najniža cijena0.034640843683070306,2025-06-22

Javni blockchainBSC

