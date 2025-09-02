Više o BVM

BVM Informacije o cijeni

BVM Bijela knjiga

BVM Službena web stranica

BVM Tokenomija

BVM Prognoza cijena

BVM Povijest

Vodič za kupnju BVM

Konverter BVM u fiducijarnu valutu

BVM Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BVM Network Logotip

BVM Network Cijena(BVM)

1 BVM u USD cijena uživo:

$0.01444
$0.01444$0.01444
-5.55%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BVM Network (BVM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:14:47 (UTC+8)

BVM Network (BVM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01363
$ 0.01363$ 0.01363
24-satna najniža cijena
$ 0.01606
$ 0.01606$ 0.01606
24-satna najviša cijena

$ 0.01363
$ 0.01363$ 0.01363

$ 0.01606
$ 0.01606$ 0.01606

$ 6.828371845051454
$ 6.828371845051454$ 6.828371845051454

$ 0.014074381400629122
$ 0.014074381400629122$ 0.014074381400629122

-5.63%

-5.55%

-12.54%

-12.54%

BVM Network (BVM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01444. Tijekom protekla 24 sata, BVMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01363 i najviše cijene $ 0.01606, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BVM je $ 6.828371845051454, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.014074381400629122.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BVM se promijenio za -5.63% u posljednjih sat vremena, -5.55% u posljednjih 24 sata i -12.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BVM Network (BVM)

No.2492

$ 358.39K
$ 358.39K$ 358.39K

$ 624.18
$ 624.18$ 624.18

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

24.82M
24.82M 24.82M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija BVM Network je $ 358.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 624.18. Količina u optjecaju BVM je 24.82M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.44M.

BVM Network (BVM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BVM Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0008485-5.55%
30 dana$ -0.00136-8.61%
60 dana$ -0.00941-39.46%
90 dana$ -0.03717-72.03%
BVM Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BVM od $ -0.0008485 (-5.55%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BVM Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00136 (-8.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BVM Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BVM od $ -0.00941 (-39.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BVM Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03717 (-72.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BVM Network (BVM)?

Pogledajte BVM Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je BVM Network (BVM)

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.

BVM Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BVM Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BVM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BVM Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BVM Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BVM Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BVM Network (BVM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BVM Network (BVM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BVM Network.

Provjerite BVM Network predviđanje cijene sada!

BVM Network (BVM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BVM Network (BVM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BVM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BVM Network (BVM)

Tražiš kako kupiti BVM Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BVM Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BVM u lokalnim valutama

1 BVM Network(BVM) u VND
379.9886
1 BVM Network(BVM) u AUD
A$0.0219488
1 BVM Network(BVM) u GBP
0.0105412
1 BVM Network(BVM) u EUR
0.012274
1 BVM Network(BVM) u USD
$0.01444
1 BVM Network(BVM) u MYR
RM0.0609368
1 BVM Network(BVM) u TRY
0.5936284
1 BVM Network(BVM) u JPY
¥2.12268
1 BVM Network(BVM) u ARS
ARS$19.8898004
1 BVM Network(BVM) u RUB
1.1632864
1 BVM Network(BVM) u INR
1.27072
1 BVM Network(BVM) u IDR
Rp236.7212736
1 BVM Network(BVM) u KRW
20.11131
1 BVM Network(BVM) u PHP
0.8248128
1 BVM Network(BVM) u EGP
￡E.0.7006288
1 BVM Network(BVM) u BRL
R$0.0785536
1 BVM Network(BVM) u CAD
C$0.0197828
1 BVM Network(BVM) u BDT
1.7548932
1 BVM Network(BVM) u NGN
22.079482
1 BVM Network(BVM) u COP
$57.9919064
1 BVM Network(BVM) u ZAR
R.0.254144
1 BVM Network(BVM) u UAH
0.5973828
1 BVM Network(BVM) u VES
Bs2.10824
1 BVM Network(BVM) u CLP
$14.0068
1 BVM Network(BVM) u PKR
Rs4.0917184
1 BVM Network(BVM) u KZT
7.7717524
1 BVM Network(BVM) u THB
฿0.466412
1 BVM Network(BVM) u TWD
NT$0.4421528
1 BVM Network(BVM) u AED
د.إ0.0529948
1 BVM Network(BVM) u CHF
Fr0.011552
1 BVM Network(BVM) u HKD
HK$0.1124876
1 BVM Network(BVM) u AMD
֏5.5198344
1 BVM Network(BVM) u MAD
.د.م0.1296712
1 BVM Network(BVM) u MXN
$0.2690172
1 BVM Network(BVM) u SAR
ريال0.05415
1 BVM Network(BVM) u PLN
0.0524172
1 BVM Network(BVM) u RON
лв0.0625252
1 BVM Network(BVM) u SEK
kr0.1355916
1 BVM Network(BVM) u BGN
лв0.0241148
1 BVM Network(BVM) u HUF
Ft4.8733556
1 BVM Network(BVM) u CZK
0.301074
1 BVM Network(BVM) u KWD
د.ك0.0044042
1 BVM Network(BVM) u ILS
0.048374
1 BVM Network(BVM) u AOA
Kz13.1630708
1 BVM Network(BVM) u BHD
.د.ب0.00542944
1 BVM Network(BVM) u BMD
$0.01444
1 BVM Network(BVM) u DKK
kr0.0919828
1 BVM Network(BVM) u HNL
L0.3777504
1 BVM Network(BVM) u MUR
0.661352
1 BVM Network(BVM) u NAD
$0.2535664
1 BVM Network(BVM) u NOK
kr0.1444
1 BVM Network(BVM) u NZD
$0.0244036
1 BVM Network(BVM) u PAB
B/.0.01444
1 BVM Network(BVM) u PGK
K0.0610812
1 BVM Network(BVM) u QAR
ر.ق0.0525616
1 BVM Network(BVM) u RSD
дин.1.4451552

BVM Network Resurs

Za dublje razumijevanje BVM Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BVM Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BVM Network

Koliko BVM Network (BVM) vrijedi danas?
Cijena BVM uživo u USD je 0.01444 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BVM u USD?
Trenutačna cijena BVM u USD je $ 0.01444. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BVM Network?
Tržišna kapitalizacija za BVM je $ 358.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BVM?
Količina u optjecaju za BVM je 24.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BVM?
BVM je postigao ATH cijenu od 6.828371845051454 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BVM?
BVM je vidio ATL cijenu od 0.014074381400629122 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BVM?
24-satni obujam trgovanja za BVM je $ 624.18 USD.
Hoće li BVM još narasti ove godine?
BVM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BVM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:14:47 (UTC+8)

BVM Network (BVM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BVM u USD kalkulator

Iznos

BVM
BVM
USD
USD

1 BVM = 0.01444 USD

Trgujte BVM

BVMUSDT
$0.01444
$0.01444$0.01444
-5.55%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine