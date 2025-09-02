Što je BVM Network (BVM)

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.

BVM Network (BVM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BVM Network (BVM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BVM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BVM Network Koliko BVM Network (BVM) vrijedi danas? Cijena BVM uživo u USD je 0.01444 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BVM u USD? $ 0.01444 . Provjerite Trenutačna cijena BVM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija BVM Network? Tržišna kapitalizacija za BVM je $ 358.39K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BVM? Količina u optjecaju za BVM je 24.82M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BVM? BVM je postigao ATH cijenu od 6.828371845051454 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BVM? BVM je vidio ATL cijenu od 0.014074381400629122 USD . Koliki je obujam trgovanja za BVM? 24-satni obujam trgovanja za BVM je $ 624.18 USD . Hoće li BVM još narasti ove godine? BVM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BVM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

BVM Network (BVM) Važna ažuriranja industrije

