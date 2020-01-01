BVM Network (BVM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BVM Network (BVM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BVM Network (BVM) Informacije BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol. Službena web stranica: https://bvm.network/ Bijela knjiga: https://cdn.bvm.network/docs/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.bvm.network/ Kupi BVM odmah!

BVM Network (BVM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BVM Network (BVM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 285.67K $ 285.67K $ 285.67K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 24.82M $ 24.82M $ 24.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Povijesni maksimum: $ 6.98 $ 6.98 $ 6.98 Povijesni minimum: $ 0.012881987169981788 $ 0.012881987169981788 $ 0.012881987169981788 Trenutna cijena: $ 0.01151 $ 0.01151 $ 0.01151 Saznajte više o cijeni BVM Network (BVM)

BVM Network (BVM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BVM Network (BVM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BVM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BVM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BVM tokena, istražite BVM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BVM Jeste li zainteresirani za dodavanje BVM Network (BVM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BVM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BVM na MEXC-u odmah!

BVM Network (BVM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BVM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BVM povijest cijena odmah!

BVM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BVM? Naša BVM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BVM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!