BVM Network (BVM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BVM Network (BVM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
BVM Network (BVM) Informacije

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.

Službena web stranica:
https://bvm.network/
Bijela knjiga:
https://cdn.bvm.network/docs/whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://explorer.bvm.network/

BVM Network (BVM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BVM Network (BVM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 285.67K
$ 285.67K$ 285.67K
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 24.82M
$ 24.82M$ 24.82M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
Povijesni maksimum:
$ 6.98
$ 6.98$ 6.98
Povijesni minimum:
$ 0.012881987169981788
$ 0.012881987169981788$ 0.012881987169981788
Trenutna cijena:
$ 0.01151
$ 0.01151$ 0.01151

BVM Network (BVM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BVM Network (BVM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BVM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BVM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BVM tokena, istražite BVM cijenu tokena uživo!

BVM Network (BVM) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena BVM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BVM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BVM? Naša BVM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

