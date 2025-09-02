Više o BTCBAM

Bitcoin Bam Logotip

Bitcoin Bam Cijena(BTCBAM)

1 BTCBAM u USD cijena uživo:

$0.04528
-0.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bitcoin Bam (BTCBAM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:13:48 (UTC+8)

Bitcoin Bam (BTCBAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04517
24-satna najniža cijena
$ 0.04559
24-satna najviša cijena

$ 0.04517
$ 0.04559
$ 20.04816313976678
$ 0.020059523206536256
-0.18%

-0.15%

+0.31%

+0.31%

Bitcoin Bam (BTCBAM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04528. Tijekom protekla 24 sata, BTCBAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04517 i najviše cijene $ 0.04559, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCBAM je $ 20.04816313976678, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.020059523206536256.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCBAM se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i +0.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Bam (BTCBAM)

No.2427

$ 465.33K
$ 55.79K
$ 950.88K
10.28M
21,000,000
21,000,000
48.93%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Bam je $ 465.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.79K. Količina u optjecaju BTCBAM je 10.28M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 950.88K.

Bitcoin Bam (BTCBAM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bitcoin Bam za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000068-0.15%
30 dana$ -0.01193-20.86%
60 dana$ +0.00515+12.83%
90 dana$ -0.00407-8.25%
Bitcoin Bam promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BTCBAM od $ -0.000068 (-0.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bitcoin Bam 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01193 (-20.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bitcoin Bam 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BTCBAM od $ +0.00515 (+12.83%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bitcoin Bam 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00407 (-8.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bitcoin Bam (BTCBAM)?

Pogledajte Bitcoin Bam stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Bitcoin Bam dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bitcoin Bam ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BTCBAM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bitcoin Bam na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bitcoin Bam učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bitcoin Bam Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bitcoin Bam (BTCBAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitcoin Bam (BTCBAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitcoin Bam.

Provjerite Bitcoin Bam predviđanje cijene sada!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bitcoin Bam (BTCBAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BTCBAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bitcoin Bam (BTCBAM)

Tražiš kako kupiti Bitcoin Bam? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bitcoin Bam na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BTCBAM u lokalnim valutama

1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u VND
1,191.5432
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u AUD
A$0.0688256
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u GBP
0.0330544
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u EUR
0.038488
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u USD
$0.04528
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u MYR
RM0.1910816
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u TRY
1.8614608
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u JPY
¥6.65616
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u ARS
ARS$62.3691248
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u RUB
3.6477568
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u INR
3.98464
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u IDR
Rp742.2949632
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u KRW
63.06372
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u PHP
2.5863936
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u EGP
￡E.2.1969856
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u BRL
R$0.2463232
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u CAD
C$0.0620336
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u BDT
5.5028784
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u NGN
69.235384
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u COP
$181.8471968
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u ZAR
R.0.796928
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u UAH
1.8732336
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u VES
Bs6.61088
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u CLP
$43.9216
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u PKR
Rs12.8305408
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u KZT
24.3701488
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u THB
฿1.462544
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u TWD
NT$1.3864736
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u AED
د.إ0.1661776
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u CHF
Fr0.036224
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u HKD
HK$0.3527312
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u AMD
֏17.3087328
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u MAD
.د.م0.4066144
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u MXN
$0.8435664
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u SAR
ريال0.1698
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u PLN
0.1643664
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u RON
лв0.1960624
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u SEK
kr0.4251792
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u BGN
лв0.0756176
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u HUF
Ft15.2815472
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u CZK
0.944088
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u KWD
د.ك0.0138104
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u ILS
0.151688
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u AOA
Kz41.2758896
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u BHD
.د.ب0.01702528
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u BMD
$0.04528
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u DKK
kr0.2884336
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u HNL
L1.1845248
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u MUR
2.073824
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u NAD
$0.7951168
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u NOK
kr0.4528
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u NZD
$0.0765232
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u PAB
B/.0.04528
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u PGK
K0.1915344
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u QAR
ر.ق0.1648192
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) u RSD
дин.4.5316224

Bitcoin Bam Resurs

Za dublje razumijevanje Bitcoin Bam, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bitcoin Bam web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bitcoin Bam

Koliko Bitcoin Bam (BTCBAM) vrijedi danas?
Cijena BTCBAM uživo u USD je 0.04528 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BTCBAM u USD?
Trenutačna cijena BTCBAM u USD je $ 0.04528. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bitcoin Bam?
Tržišna kapitalizacija za BTCBAM je $ 465.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BTCBAM?
Količina u optjecaju za BTCBAM je 10.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BTCBAM?
BTCBAM je postigao ATH cijenu od 20.04816313976678 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BTCBAM?
BTCBAM je vidio ATL cijenu od 0.020059523206536256 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BTCBAM?
24-satni obujam trgovanja za BTCBAM je $ 55.79K USD.
Hoće li BTCBAM još narasti ove godine?
BTCBAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BTCBAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:13:48 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

