Bitcoin Bam (BTCBAM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04528. Tijekom protekla 24 sata, BTCBAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04517 i najviše cijene $ 0.04559, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCBAM je $ 20.04816313976678, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.020059523206536256.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCBAM se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i +0.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Bitcoin Bam (BTCBAM)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Bam je $ 465.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.79K. Količina u optjecaju BTCBAM je 10.28M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 950.88K.
Bitcoin Bam (BTCBAM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Bitcoin Bam za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000068
-0.15%
30 dana
$ -0.01193
-20.86%
60 dana
$ +0.00515
+12.83%
90 dana
$ -0.00407
-8.25%
Bitcoin Bam promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BTCBAM od $ -0.000068 (-0.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Bitcoin Bam 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01193 (-20.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Bitcoin Bam 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BTCBAM od $ +0.00515 (+12.83%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Bitcoin Bam 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00407 (-8.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers.
The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.
