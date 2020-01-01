Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Bitcoin Bam (BTCBAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Bitcoin Bam (BTCBAM) Informacije

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Službena web stranica:
https://www.btcbam.com/
Bijela knjiga:
https://btcbam.com/whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitcoin Bam (BTCBAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 472.42K
$ 472.42K
Ukupna količina:
$ 21.00M
$ 21.00M
Količina u optjecaju:
$ 10.28M
$ 10.28M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 965.37K
$ 965.37K
Povijesni maksimum:
$ 22
$ 22
Povijesni minimum:
$ 0.020059523206536256
$ 0.020059523206536256
Trenutna cijena:
$ 0.04597
$ 0.04597

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Bitcoin Bam (BTCBAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BTCBAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BTCBAM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BTCBAM tokena, istražite BTCBAM cijenu tokena uživo!

