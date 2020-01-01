Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitcoin Bam (BTCBAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitcoin Bam (BTCBAM) Informacije Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Službena web stranica: https://www.btcbam.com/ Bijela knjiga: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Kupi BTCBAM odmah!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitcoin Bam (BTCBAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 472.42K $ 472.42K $ 472.42K Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 965.37K $ 965.37K $ 965.37K Povijesni maksimum: $ 22 $ 22 $ 22 Povijesni minimum: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 Trenutna cijena: $ 0.04597 $ 0.04597 $ 0.04597 Saznajte više o cijeni Bitcoin Bam (BTCBAM)

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitcoin Bam (BTCBAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTCBAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTCBAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTCBAM tokena, istražite BTCBAM cijenu tokena uživo!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BTCBAM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BTCBAM povijest cijena odmah!

