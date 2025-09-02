Više o BST

Blocksquare Token Logotip

Blocksquare Token Cijena(BST)

1 BST u USD cijena uživo:

$0.0925
$0.0925$0.0925
-2.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Blocksquare Token (BST)
Blocksquare Token (BST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0924
$ 0.0924$ 0.0924
24-satna najniža cijena
$ 0.0964
$ 0.0964$ 0.0964
24-satna najviša cijena

$ 0.0924
$ 0.0924$ 0.0924

$ 0.0964
$ 0.0964$ 0.0964

$ 0.9530040952157873
$ 0.9530040952157873$ 0.9530040952157873

$ 0.046868297986053443
$ 0.046868297986053443$ 0.046868297986053443

-1.18%

-2.11%

-6.10%

-6.10%

Blocksquare Token (BST) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0924. Tijekom protekla 24 sata, BSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0924 i najviše cijene $ 0.0964, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BST je $ 0.9530040952157873, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.046868297986053443.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BST se promijenio za -1.18% u posljednjih sat vremena, -2.11% u posljednjih 24 sata i -6.10% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Blocksquare Token (BST)

No.1369

$ 5.53M
$ 5.53M$ 5.53M

$ 42.76K
$ 42.76K$ 42.76K

$ 9.24M
$ 9.24M$ 9.24M

59.85M
59.85M 59.85M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

62,045,453.66058468
62,045,453.66058468 62,045,453.66058468

59.84%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blocksquare Token je $ 5.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 42.76K. Količina u optjecaju BST je 59.85M, s ukupnom količinom od 62045453.66058468. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.24M.

Blocksquare Token (BST) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Blocksquare Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001994-2.11%
30 dana$ +0.0022+2.43%
60 dana$ +0.0088+10.52%
90 dana$ +0.0039+4.40%
Blocksquare Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BST od $ -0.001994 (-2.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Blocksquare Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0022 (+2.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Blocksquare Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BST od $ +0.0088 (+10.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Blocksquare Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0039 (+4.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Blocksquare Token (BST)?

Pogledajte Blocksquare Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Blocksquare Token (BST)

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Blocksquare Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Blocksquare Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BST dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Blocksquare Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Blocksquare Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Blocksquare Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blocksquare Token (BST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blocksquare Token (BST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blocksquare Token.

Provjerite Blocksquare Token predviđanje cijene sada!

Blocksquare Token (BST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blocksquare Token (BST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Blocksquare Token (BST)

Tražiš kako kupiti Blocksquare Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Blocksquare Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BST u lokalnim valutama

1 Blocksquare Token(BST) u VND
2,431.506
1 Blocksquare Token(BST) u AUD
A$0.140448
1 Blocksquare Token(BST) u GBP
0.067452
1 Blocksquare Token(BST) u EUR
0.07854
1 Blocksquare Token(BST) u USD
$0.0924
1 Blocksquare Token(BST) u MYR
RM0.389928
1 Blocksquare Token(BST) u TRY
3.798564
1 Blocksquare Token(BST) u JPY
¥13.5828
1 Blocksquare Token(BST) u ARS
ARS$127.272684
1 Blocksquare Token(BST) u RUB
7.443744
1 Blocksquare Token(BST) u INR
8.1312
1 Blocksquare Token(BST) u IDR
Rp1,514.753856
1 Blocksquare Token(BST) u KRW
128.6901
1 Blocksquare Token(BST) u PHP
5.277888
1 Blocksquare Token(BST) u EGP
￡E.4.483248
1 Blocksquare Token(BST) u BRL
R$0.502656
1 Blocksquare Token(BST) u CAD
C$0.126588
1 Blocksquare Token(BST) u BDT
11.229372
1 Blocksquare Token(BST) u NGN
141.28422
1 Blocksquare Token(BST) u COP
$371.083944
1 Blocksquare Token(BST) u ZAR
R.1.62624
1 Blocksquare Token(BST) u UAH
3.822588
1 Blocksquare Token(BST) u VES
Bs13.4904
1 Blocksquare Token(BST) u CLP
$89.628
1 Blocksquare Token(BST) u PKR
Rs26.182464
1 Blocksquare Token(BST) u KZT
49.730604
1 Blocksquare Token(BST) u THB
฿2.98452
1 Blocksquare Token(BST) u TWD
NT$2.829288
1 Blocksquare Token(BST) u AED
د.إ0.339108
1 Blocksquare Token(BST) u CHF
Fr0.07392
1 Blocksquare Token(BST) u HKD
HK$0.719796
1 Blocksquare Token(BST) u AMD
֏35.320824
1 Blocksquare Token(BST) u MAD
.د.م0.829752
1 Blocksquare Token(BST) u MXN
$1.721412
1 Blocksquare Token(BST) u SAR
ريال0.3465
1 Blocksquare Token(BST) u PLN
0.335412
1 Blocksquare Token(BST) u RON
лв0.400092
1 Blocksquare Token(BST) u SEK
kr0.867636
1 Blocksquare Token(BST) u BGN
лв0.154308
1 Blocksquare Token(BST) u HUF
Ft31.184076
1 Blocksquare Token(BST) u CZK
1.92654
1 Blocksquare Token(BST) u KWD
د.ك0.028182
1 Blocksquare Token(BST) u ILS
0.30954
1 Blocksquare Token(BST) u AOA
Kz84.229068
1 Blocksquare Token(BST) u BHD
.د.ب0.0347424
1 Blocksquare Token(BST) u BMD
$0.0924
1 Blocksquare Token(BST) u DKK
kr0.588588
1 Blocksquare Token(BST) u HNL
L2.417184
1 Blocksquare Token(BST) u MUR
4.23192
1 Blocksquare Token(BST) u NAD
$1.622544
1 Blocksquare Token(BST) u NOK
kr0.924
1 Blocksquare Token(BST) u NZD
$0.156156
1 Blocksquare Token(BST) u PAB
B/.0.0924
1 Blocksquare Token(BST) u PGK
K0.390852
1 Blocksquare Token(BST) u QAR
ر.ق0.336336
1 Blocksquare Token(BST) u RSD
дин.9.247392

Blocksquare Token Resurs

Za dublje razumijevanje Blocksquare Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Blocksquare Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blocksquare Token

Koliko Blocksquare Token (BST) vrijedi danas?
Cijena BST uživo u USD je 0.0924 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BST u USD?
Trenutačna cijena BST u USD je $ 0.0924. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blocksquare Token?
Tržišna kapitalizacija za BST je $ 5.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BST?
Količina u optjecaju za BST je 59.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BST?
BST je postigao ATH cijenu od 0.9530040952157873 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BST?
BST je vidio ATL cijenu od 0.046868297986053443 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BST?
24-satni obujam trgovanja za BST je $ 42.76K USD.
Hoće li BST još narasti ove godine?
BST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Blocksquare Token (BST) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BST u USD kalkulator

Iznos

BST
BST
USD
USD

1 BST = 0.0924 USD

Trgujte BST

BSTUSDT
$0.0925
$0.0925$0.0925
-2.01%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine