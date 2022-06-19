BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

PoredakNo.1434

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.20%

Količina u optjecaju60,520,303.66454861

Maksimalna količina100,000,000

Ukupna količina62,713,560.59837062

Stopa optjecaja0.6052%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.9530040952157873,2024-03-28

Najniža cijena0.046868297986053443,2022-06-19

Javni blockchainETH

