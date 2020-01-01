Blocksquare Token (BST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blocksquare Token (BST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blocksquare Token (BST) Informacije Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Službena web stranica: https://blocksquare.io/ Bijela knjiga: https://oceanpoint.gitbook.io/docs/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a Kupi BST odmah!

Blocksquare Token (BST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blocksquare Token (BST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M Ukupna količina: $ 62.45M $ 62.45M $ 62.45M Količina u optjecaju: $ 60.25M $ 60.25M $ 60.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.34M $ 9.34M $ 9.34M Povijesni maksimum: $ 0.971 $ 0.971 $ 0.971 Povijesni minimum: $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 Trenutna cijena: $ 0.0934 $ 0.0934 $ 0.0934 Saznajte više o cijeni Blocksquare Token (BST)

Blocksquare Token (BST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blocksquare Token (BST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BST tokena, istražite BST cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BST Jeste li zainteresirani za dodavanje Blocksquare Token (BST) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BST, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BST na MEXC-u odmah!

Blocksquare Token (BST) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BST pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BST povijest cijena odmah!

BST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BST? Naša BST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BST predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!