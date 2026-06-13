Block Sec Arena Cijena danas

Trenutačna cijena Block Sec Arena (BSA) danas je € 0.00412, s promjenom od 30.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BSA u EUR je € 0.00412 po BSA.

Block Sec Arena trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BSA. Tijekom posljednja 24 sata, BSA trgovao je između € 0.00281 (niska) i € 0.0052 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BSA se kretao -0.25% u posljednjem satu i -59.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 561.64K.

Informacije o tržištu Block Sec Arena (BSA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) € 561.64K€ 561.64K € 561.64K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 412.00K€ 412.00K € 412.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Block Sec Arena je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 561.64K. Količina u optjecaju BSA je --, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 412.00K.