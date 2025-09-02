Više o BOTTO

BOTTO Informacije o cijeni

BOTTO Bijela knjiga

BOTTO Službena web stranica

BOTTO Tokenomija

BOTTO Prognoza cijena

BOTTO Povijest

Vodič za kupnju BOTTO

Konverter BOTTO u fiducijarnu valutu

BOTTO Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Botto Logotip

Botto Cijena(BOTTO)

1 BOTTO u USD cijena uživo:

$0.2575
$0.2575$0.2575
-1.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Botto (BOTTO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:49:03 (UTC+8)

Botto (BOTTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2495
$ 0.2495$ 0.2495
24-satna najniža cijena
$ 0.2691
$ 0.2691$ 0.2691
24-satna najviša cijena

$ 0.2495
$ 0.2495$ 0.2495

$ 0.2691
$ 0.2691$ 0.2691

$ 6.940308473361901
$ 6.940308473361901$ 6.940308473361901

$ 0.029699974363140962
$ 0.029699974363140962$ 0.029699974363140962

-0.51%

-1.34%

-6.77%

-6.77%

Botto (BOTTO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2578. Tijekom protekla 24 sata, BOTTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2495 i najviše cijene $ 0.2691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOTTO je $ 6.940308473361901, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.029699974363140962.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOTTO se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -1.34% u posljednjih 24 sata i -6.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Botto (BOTTO)

No.1043

$ 12.65M
$ 12.65M$ 12.65M

$ 53.96K
$ 53.96K$ 53.96K

$ 25.78M
$ 25.78M$ 25.78M

49.09M
49.09M 49.09M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

93,872,825.47976364
93,872,825.47976364 93,872,825.47976364

49.08%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Botto je $ 12.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.96K. Količina u optjecaju BOTTO je 49.09M, s ukupnom količinom od 93872825.47976364. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.78M.

Botto (BOTTO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Botto za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003497-1.34%
30 dana$ -0.005-1.91%
60 dana$ +0.0278+12.08%
90 dana$ 00.00%
Botto promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BOTTO od $ -0.003497 (-1.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Botto 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.005 (-1.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Botto 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BOTTO od $ +0.0278 (+12.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Botto 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Botto (BOTTO)?

Pogledajte Botto stranicu Povijest cijena sada.

Što je Botto (BOTTO)

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Botto dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Botto ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BOTTO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Botto na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Botto učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Botto Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Botto (BOTTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Botto (BOTTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Botto.

Provjerite Botto predviđanje cijene sada!

Botto (BOTTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Botto (BOTTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOTTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Botto (BOTTO)

Tražiš kako kupiti Botto? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Botto na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BOTTO u lokalnim valutama

1 Botto(BOTTO) u VND
6,784.007
1 Botto(BOTTO) u AUD
A$0.391856
1 Botto(BOTTO) u GBP
0.188194
1 Botto(BOTTO) u EUR
0.21913
1 Botto(BOTTO) u USD
$0.2578
1 Botto(BOTTO) u MYR
RM1.087916
1 Botto(BOTTO) u TRY
10.60847
1 Botto(BOTTO) u JPY
¥37.8966
1 Botto(BOTTO) u ARS
ARS$355.096298
1 Botto(BOTTO) u RUB
20.770946
1 Botto(BOTTO) u INR
22.709602
1 Botto(BOTTO) u IDR
Rp4,226.228832
1 Botto(BOTTO) u KRW
359.05095
1 Botto(BOTTO) u PHP
14.753894
1 Botto(BOTTO) u EGP
￡E.12.511034
1 Botto(BOTTO) u BRL
R$1.402432
1 Botto(BOTTO) u CAD
C$0.353186
1 Botto(BOTTO) u BDT
31.38715
1 Botto(BOTTO) u NGN
395.398172
1 Botto(BOTTO) u COP
$1,039.51405
1 Botto(BOTTO) u ZAR
R.4.542436
1 Botto(BOTTO) u UAH
10.68581
1 Botto(BOTTO) u VES
Bs37.6388
1 Botto(BOTTO) u CLP
$249.5504
1 Botto(BOTTO) u PKR
Rs73.173952
1 Botto(BOTTO) u KZT
139.049586
1 Botto(BOTTO) u THB
฿8.316628
1 Botto(BOTTO) u TWD
NT$7.90157
1 Botto(BOTTO) u AED
د.إ0.946126
1 Botto(BOTTO) u CHF
Fr0.20624
1 Botto(BOTTO) u HKD
HK$2.008262
1 Botto(BOTTO) u AMD
֏98.62139
1 Botto(BOTTO) u MAD
.د.م2.3202
1 Botto(BOTTO) u MXN
$4.810548
1 Botto(BOTTO) u SAR
ريال0.96675
1 Botto(BOTTO) u PLN
0.938392
1 Botto(BOTTO) u RON
лв1.116274
1 Botto(BOTTO) u SEK
kr2.425898
1 Botto(BOTTO) u BGN
лв0.430526
1 Botto(BOTTO) u HUF
Ft87.092574
1 Botto(BOTTO) u CZK
5.380286
1 Botto(BOTTO) u KWD
د.ك0.078629
1 Botto(BOTTO) u ILS
0.86363
1 Botto(BOTTO) u AOA
Kz235.002746
1 Botto(BOTTO) u BHD
.د.ب0.0971906
1 Botto(BOTTO) u BMD
$0.2578
1 Botto(BOTTO) u DKK
kr1.642186
1 Botto(BOTTO) u HNL
L6.756938
1 Botto(BOTTO) u MUR
11.80724
1 Botto(BOTTO) u NAD
$4.53728
1 Botto(BOTTO) u NOK
kr2.578
1 Botto(BOTTO) u NZD
$0.435682
1 Botto(BOTTO) u PAB
B/.0.2578
1 Botto(BOTTO) u PGK
K1.090494
1 Botto(BOTTO) u QAR
ر.ق0.94097
1 Botto(BOTTO) u RSD
дин.25.816092

Botto Resurs

Za dublje razumijevanje Botto, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Botto web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Botto

Koliko Botto (BOTTO) vrijedi danas?
Cijena BOTTO uživo u USD je 0.2578 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOTTO u USD?
Trenutačna cijena BOTTO u USD je $ 0.2578. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Botto?
Tržišna kapitalizacija za BOTTO je $ 12.65M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOTTO?
Količina u optjecaju za BOTTO je 49.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOTTO?
BOTTO je postigao ATH cijenu od 6.940308473361901 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOTTO?
BOTTO je vidio ATL cijenu od 0.029699974363140962 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOTTO?
24-satni obujam trgovanja za BOTTO je $ 53.96K USD.
Hoće li BOTTO još narasti ove godine?
BOTTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOTTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:49:03 (UTC+8)

Botto (BOTTO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BOTTO u USD kalkulator

Iznos

BOTTO
BOTTO
USD
USD

1 BOTTO = 0.2577 USD

Trgujte BOTTO

BOTTOUSDT
$0.2575
$0.2575$0.2575
-1.37%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine