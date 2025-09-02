Što je Botto (BOTTO)

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Botto (BOTTO) Tokenomika

Botto Resurs

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Botto Koliko Botto (BOTTO) vrijedi danas? Cijena BOTTO uživo u USD je 0.2578 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BOTTO u USD? $ 0.2578 . Kolika je tržišna kapitalizacija Botto? Tržišna kapitalizacija za BOTTO je $ 12.65M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BOTTO? Količina u optjecaju za BOTTO je 49.09M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOTTO? BOTTO je postigao ATH cijenu od 6.940308473361901 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOTTO? BOTTO je vidio ATL cijenu od 0.029699974363140962 USD . Koliki je obujam trgovanja za BOTTO? 24-satni obujam trgovanja za BOTTO je $ 53.96K USD .

Botto (BOTTO) Važna ažuriranja industrije

