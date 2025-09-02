Botto (BOTTO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2578. Tijekom protekla 24 sata, BOTTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2495 i najviše cijene $ 0.2691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOTTO je $ 6.940308473361901, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.029699974363140962.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOTTO se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -1.34% u posljednjih 24 sata i -6.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Botto (BOTTO)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Botto je $ 12.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.96K. Količina u optjecaju BOTTO je 49.09M, s ukupnom količinom od 93872825.47976364. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.78M.
Botto (BOTTO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Botto za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.003497
-1.34%
30 dana
$ -0.005
-1.91%
60 dana
$ +0.0278
+12.08%
90 dana
$ 0
0.00%
Botto promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BOTTO od $ -0.003497 (-1.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Botto 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.005 (-1.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Botto 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BOTTO od $ +0.0278 (+12.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Botto 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Botto (BOTTO)?
Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'.
The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.
Botto Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Botto (BOTTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Botto (BOTTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Botto.
Razumijevanje tokenomike Botto (BOTTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOTTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Botto (BOTTO)
