Botto (BOTTO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Botto (BOTTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Botto (BOTTO) Informacije

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Službena web stranica:
https://www.botto.com
Bijela knjiga:
https://docs.botto.com/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba

Botto (BOTTO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Botto (BOTTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 12.68M
$ 12.68M
Ukupna količina:
$ 93.87M
$ 93.87M
Količina u optjecaju:
$ 49.18M
$ 49.18M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 25.79M
$ 25.79M
Povijesni maksimum:
$ 1.8945
$ 1.8945
Povijesni minimum:
$ 0.029699974363140962
$ 0.029699974363140962
Trenutna cijena:
$ 0.2579
$ 0.2579

Botto (BOTTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Botto (BOTTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BOTTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BOTTO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BOTTO tokena, istražite BOTTO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BOTTO

Jeste li zainteresirani za dodavanje Botto (BOTTO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BOTTO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Botto (BOTTO) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena BOTTO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BOTTO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BOTTO? Naša BOTTO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

