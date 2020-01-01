BOOK OF MEME (BOME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BOOK OF MEME (BOME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BOOK OF MEME (BOME) Informacije BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain Službena web stranica: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 Istraživač blokova: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 Kupi BOME odmah!

BOOK OF MEME (BOME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BOOK OF MEME (BOME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 128.25M $ 128.25M $ 128.25M Ukupna količina: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B Količina u optjecaju: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 128.25M $ 128.25M $ 128.25M Povijesni maksimum: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Povijesni minimum: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 Trenutna cijena: $ 0.0018609 $ 0.0018609 $ 0.0018609 Saznajte više o cijeni BOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME (BOME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BOOK OF MEME (BOME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOME tokena, istražite BOME cijenu tokena uživo!

BOOK OF MEME (BOME) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BOME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BOME povijest cijena odmah!

