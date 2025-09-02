BOOK OF MEME (BOME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0018152. Tijekom protekla 24 sata, BOMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0017609 i najviše cijene $ 0.0019497, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOME je $ 0.02804714704097437, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000134385659659206.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOME se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -8.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BOOK OF MEME (BOME)
Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOK OF MEME je $ 125.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.33M. Količina u optjecaju BOME je 68.92B, s ukupnom količinom od 68916065875.05836. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 125.10M.
BOOK OF MEME (BOME) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BOOK OF MEME za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000039849
-2.15%
30 dana
$ +0.0000827
+4.77%
60 dana
$ +0.0002018
+12.50%
90 dana
$ -0.0001664
-8.40%
BOOK OF MEME promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BOME od $ -0.000039849 (-2.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BOOK OF MEME 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000827 (+4.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BOOK OF MEME 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BOME od $ +0.0002018 (+12.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BOOK OF MEME 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001664 (-8.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BOOK OF MEME (BOME)?
BOOK OF MEME Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti BOOK OF MEME (BOME)
Tražiš kako kupiti BOOK OF MEME? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BOOK OF MEME na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
