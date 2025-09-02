Više o BOME

Grafikon aktualnih cijena BOOK OF MEME (BOME)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:40:22 (UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) Informacije o cijeni (USD)

BOOK OF MEME (BOME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0018152. Tijekom protekla 24 sata, BOMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0017609 i najviše cijene $ 0.0019497, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOME je $ 0.02804714704097437, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000134385659659206.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOME se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -8.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOOK OF MEME (BOME)

No.301

$ 125.10M
$ 125.10M$ 125.10M

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

$ 125.10M
$ 125.10M$ 125.10M

68.92B
68.92B 68.92B

68,916,065,875.05836
68,916,065,875.05836 68,916,065,875.05836

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOK OF MEME je $ 125.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.33M. Količina u optjecaju BOME je 68.92B, s ukupnom količinom od 68916065875.05836. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 125.10M.

BOOK OF MEME (BOME) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BOOK OF MEME za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000039849-2.15%
30 dana$ +0.0000827+4.77%
60 dana$ +0.0002018+12.50%
90 dana$ -0.0001664-8.40%
BOOK OF MEME promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BOME od $ -0.000039849 (-2.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BOOK OF MEME 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000827 (+4.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BOOK OF MEME 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BOME od $ +0.0002018 (+12.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BOOK OF MEME 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001664 (-8.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BOOK OF MEME (BOME)?

Pogledajte BOOK OF MEME stranicu Povijest cijena sada.

Što je BOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

BOOK OF MEME dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BOOK OF MEME ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BOME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BOOK OF MEME na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BOOK OF MEME učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BOOK OF MEME Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BOOK OF MEME (BOME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BOOK OF MEME (BOME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BOOK OF MEME.

Provjerite BOOK OF MEME predviđanje cijene sada!

BOOK OF MEME (BOME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BOOK OF MEME (BOME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BOOK OF MEME (BOME)

Tražiš kako kupiti BOOK OF MEME? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BOOK OF MEME na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BOOK OF MEME Resurs

Za dublje razumijevanje BOOK OF MEME, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena BOOK OF MEME web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BOOK OF MEME

Koliko BOOK OF MEME (BOME) vrijedi danas?
Cijena BOME uživo u USD je 0.0018152 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOME u USD?
Trenutačna cijena BOME u USD je $ 0.0018152. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BOOK OF MEME?
Tržišna kapitalizacija za BOME je $ 125.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOME?
Količina u optjecaju za BOME je 68.92B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOME?
BOME je postigao ATH cijenu od 0.02804714704097437 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOME?
BOME je vidio ATL cijenu od 0.000134385659659206 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOME?
24-satni obujam trgovanja za BOME je $ 2.33M USD.
Hoće li BOME još narasti ove godine?
BOME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

