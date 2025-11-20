Bless Cijena danas

Trenutačna cijena Bless (BLESS) danas je $ 0.01773, s promjenom od 8.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLESS u USD je $ 0.01773 po BLESS.

Bless trenutačno je na #590 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 32.65M, s količinom u optjecaju od 1.84B BLESS. Tijekom posljednja 24 sata, BLESS trgovao je između $ 0.01702 (niska) i $ 0.02021 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.22206858847407998, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.014071896307243807.

U kratkoročnim performansama, BLESS se kretao -0.90% u posljednjem satu i -33.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 508.61K.

Informacije o tržištu Bless (BLESS)

Poredak No.590 Tržišna kapitalizacija $ 32.65M$ 32.65M $ 32.65M Obujam (24 sata) $ 508.61K$ 508.61K $ 508.61K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 177.30M$ 177.30M $ 177.30M Količina u optjecaju 1.84B 1.84B 1.84B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 9,999,997,267.750366 9,999,997,267.750366 9,999,997,267.750366 Stopa optjecaja 18.41% Javni blockchain SOL

