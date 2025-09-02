Brazil National Fan (BFT) Informacije o cijeni (USD)
Brazil National Fan (BFT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.023594. Tijekom protekla 24 sata, BFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0234 i najviše cijene $ 0.025025, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BFT je $ 1.7131523790128653, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008904049261934482.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BFT se promijenio za -5.37% u posljednjih sat vremena, -5.42% u posljednjih 24 sata i +34.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Brazil National Fan (BFT)
$ 678.86K
$ 54.24K
$ 2.36M
28.77M
100,000,000
28,772,500
Trenutačna tržišna kapitalizacija Brazil National Fan je $ 678.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.24K. Količina u optjecaju BFT je 28.77M, s ukupnom količinom od 28772500. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.36M.
Brazil National Fan (BFT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Brazil National Fan za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00135173
-5.42%
30 dana
$ +0.008795
+59.42%
60 dana
$ +0.007582
+47.35%
90 dana
$ +0.017811
+307.98%
Brazil National Fan promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BFT od $ -0.00135173 (-5.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Brazil National Fan 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.008795 (+59.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Brazil National Fan 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BFT od $ +0.007582 (+47.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Brazil National Fan 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.017811 (+307.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Brazil National Fan (BFT)?
The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.
Brazil National Fan dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Brazil National Fan ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BFT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Brazil National Fan na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Brazil National Fan učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Brazil National Fan Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Brazil National Fan (BFT)
Tražiš kako kupiti Brazil National Fan? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Brazil National Fan na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.