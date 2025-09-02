Više o BFT

Brazil National Fan Cijena(BFT)

$0.023588
-5.42%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:38:41 (UTC+8)

Brazil National Fan (BFT) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.0234
$ 0.025025
$ 0.0234
$ 0.025025
$ 1.7131523790128653
$ 0.008904049261934482
-5.37%

-5.42%

+34.69%

+34.69%

Brazil National Fan (BFT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.023594. Tijekom protekla 24 sata, BFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0234 i najviše cijene $ 0.025025, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BFT je $ 1.7131523790128653, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008904049261934482.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BFT se promijenio za -5.37% u posljednjih sat vremena, -5.42% u posljednjih 24 sata i +34.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brazil National Fan (BFT)

No.2181

$ 678.86K
$ 678.86K$ 678.86K

$ 54.24K
$ 54.24K$ 54.24K

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

28.77M
28.77M 28.77M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

28,772,500
28,772,500 28,772,500

28.77%

BITCI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brazil National Fan je $ 678.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.24K. Količina u optjecaju BFT je 28.77M, s ukupnom količinom od 28772500. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.36M.

Brazil National Fan (BFT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Brazil National Fan za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00135173-5.42%
30 dana$ +0.008795+59.42%
60 dana$ +0.007582+47.35%
90 dana$ +0.017811+307.98%
Brazil National Fan promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BFT od $ -0.00135173 (-5.42%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Brazil National Fan 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.008795 (+59.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Brazil National Fan 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BFT od $ +0.007582 (+47.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Brazil National Fan 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.017811 (+307.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Brazil National Fan (BFT)?

Pogledajte Brazil National Fan stranicu Povijest cijena sada.

Što je Brazil National Fan (BFT)

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Brazil National Fan dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Brazil National Fan ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BFT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Brazil National Fan na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Brazil National Fan učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Brazil National Fan Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Brazil National Fan (BFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Brazil National Fan (BFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Brazil National Fan.

Provjerite Brazil National Fan predviđanje cijene sada!

Brazil National Fan (BFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Brazil National Fan (BFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Brazil National Fan (BFT)

Tražiš kako kupiti Brazil National Fan? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Brazil National Fan na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BFT u lokalnim valutama

1 Brazil National Fan(BFT) u VND
620.87611
1 Brazil National Fan(BFT) u AUD
A$0.03586288
1 Brazil National Fan(BFT) u GBP
0.01722362
1 Brazil National Fan(BFT) u EUR
0.0200549
1 Brazil National Fan(BFT) u USD
$0.023594
1 Brazil National Fan(BFT) u MYR
RM0.09956668
1 Brazil National Fan(BFT) u TRY
0.9708931
1 Brazil National Fan(BFT) u JPY
¥3.468318
1 Brazil National Fan(BFT) u ARS
ARS$32.49861154
1 Brazil National Fan(BFT) u RUB
1.90096858
1 Brazil National Fan(BFT) u INR
2.0786314
1 Brazil National Fan(BFT) u IDR
Rp386.78682336
1 Brazil National Fan(BFT) u KRW
32.8605435
1 Brazil National Fan(BFT) u PHP
1.34886898
1 Brazil National Fan(BFT) u EGP
￡E.1.14501682
1 Brazil National Fan(BFT) u BRL
R$0.12835136
1 Brazil National Fan(BFT) u CAD
C$0.03232378
1 Brazil National Fan(BFT) u BDT
2.8725695
1 Brazil National Fan(BFT) u NGN
36.13161566
1 Brazil National Fan(BFT) u COP
$94.75491964
1 Brazil National Fan(BFT) u ZAR
R.0.41501846
1 Brazil National Fan(BFT) u UAH
0.9779713
1 Brazil National Fan(BFT) u VES
Bs3.444724
1 Brazil National Fan(BFT) u CLP
$22.838992
1 Brazil National Fan(BFT) u PKR
Rs6.69692096
1 Brazil National Fan(BFT) u KZT
12.72589578
1 Brazil National Fan(BFT) u THB
฿0.76161432
1 Brazil National Fan(BFT) u TWD
NT$0.72292016
1 Brazil National Fan(BFT) u AED
د.إ0.08658998
1 Brazil National Fan(BFT) u CHF
Fr0.0188752
1 Brazil National Fan(BFT) u HKD
HK$0.1840332
1 Brazil National Fan(BFT) u AMD
֏9.0258847
1 Brazil National Fan(BFT) u MAD
.د.م0.212346
1 Brazil National Fan(BFT) u MXN
$0.4400281
1 Brazil National Fan(BFT) u SAR
ريال0.0884775
1 Brazil National Fan(BFT) u PLN
0.08588216
1 Brazil National Fan(BFT) u RON
лв0.10216202
1 Brazil National Fan(BFT) u SEK
kr0.22154766
1 Brazil National Fan(BFT) u BGN
лв0.03940198
1 Brazil National Fan(BFT) u HUF
Ft7.96816568
1 Brazil National Fan(BFT) u CZK
0.49217084
1 Brazil National Fan(BFT) u KWD
د.ك0.00719617
1 Brazil National Fan(BFT) u ILS
0.0790399
1 Brazil National Fan(BFT) u AOA
Kz21.50758258
1 Brazil National Fan(BFT) u BHD
.د.ب0.008894938
1 Brazil National Fan(BFT) u BMD
$0.023594
1 Brazil National Fan(BFT) u DKK
kr0.15029378
1 Brazil National Fan(BFT) u HNL
L0.61839874
1 Brazil National Fan(BFT) u MUR
1.0806052
1 Brazil National Fan(BFT) u NAD
$0.4152544
1 Brazil National Fan(BFT) u NOK
kr0.23570406
1 Brazil National Fan(BFT) u NZD
$0.03987386
1 Brazil National Fan(BFT) u PAB
B/.0.023594
1 Brazil National Fan(BFT) u PGK
K0.09980262
1 Brazil National Fan(BFT) u QAR
ر.ق0.0861181
1 Brazil National Fan(BFT) u RSD
дин.2.3617594

Za dublje razumijevanje Brazil National Fan, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Brazil National Fan web-stranica
Koliko Brazil National Fan (BFT) vrijedi danas?
Cijena BFT uživo u USD je 0.023594 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BFT u USD?
Trenutačna cijena BFT u USD je $ 0.023594. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Brazil National Fan?
Tržišna kapitalizacija za BFT je $ 678.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BFT?
Količina u optjecaju za BFT je 28.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BFT?
BFT je postigao ATH cijenu od 1.7131523790128653 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BFT?
BFT je vidio ATL cijenu od 0.008904049261934482 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BFT?
24-satni obujam trgovanja za BFT je $ 54.24K USD.
Hoće li BFT još narasti ove godine?
BFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:38:41 (UTC+8)

Brazil National Fan (BFT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

