Brazil National Fan (BFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Brazil National Fan (BFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Brazil National Fan (BFT) Informacije The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. Službena web stranica: https://www.bitci.com/ Istraživač blokova: https://bitciexp.bitcichain.com/ Kupi BFT odmah!

Brazil National Fan (BFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Brazil National Fan (BFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 751.74K $ 751.74K $ 751.74K Ukupna količina: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M Količina u optjecaju: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Povijesni maksimum: $ 1.7586 $ 1.7586 $ 1.7586 Povijesni minimum: $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 Trenutna cijena: $ 0.026127 $ 0.026127 $ 0.026127 Saznajte više o cijeni Brazil National Fan (BFT)

Brazil National Fan (BFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Brazil National Fan (BFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BFT tokena, istražite BFT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BFT Jeste li zainteresirani za dodavanje Brazil National Fan (BFT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BFT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BFT na MEXC-u odmah!

Brazil National Fan (BFT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BFT povijest cijena odmah!

BFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BFT? Naša BFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BFT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!