The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

PoredakNo.2245

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.48%

Količina u optjecaju28,772,500

Maksimalna količina100,000,000

Ukupna količina28,772,500

Stopa optjecaja0.2877%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.7131523790128653,2022-09-28

Najniža cijena0.008904049261934482,2025-06-03

Javni blockchainBITCI

