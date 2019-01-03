BEAM (BEAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BEAM (BEAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BEAM (BEAM) Informacije Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Službena web stranica: https://www.beam.mw/ Istraživač blokova: https://explorer.beam.mw/ Kupi BEAM odmah!

BEAM (BEAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BEAM (BEAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Ukupna količina: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M Količina u optjecaju: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M Povijesni maksimum: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 Povijesni minimum: $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 Trenutna cijena: $ 0.02714 $ 0.02714 $ 0.02714 Saznajte više o cijeni BEAM (BEAM)

BEAM (BEAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BEAM (BEAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEAM tokena, istražite BEAM cijenu tokena uživo!

