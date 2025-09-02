Više o BEAM

Grafikon aktualnih cijena BEAM (BEAM)
BEAM (BEAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02665
$ 0.02665$ 0.02665
24-satna najniža cijena
$ 0.02774
$ 0.02774$ 0.02774
24-satna najviša cijena

$ 0.02665
$ 0.02665$ 0.02665

$ 0.02774
$ 0.02774$ 0.02774

$ 3.1829798403
$ 3.1829798403$ 3.1829798403

$ 0.024893559039603684
$ 0.024893559039603684$ 0.024893559039603684

-0.08%

+1.18%

+0.07%

+0.07%

BEAM (BEAM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02726. Tijekom protekla 24 sata, BEAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02665 i najviše cijene $ 0.02774, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEAM je $ 3.1829798403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.024893559039603684.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEAM se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +1.18% u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BEAM (BEAM)

No.1509

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

$ 69.63K
$ 69.63K$ 69.63K

$ 7.16M
$ 7.16M$ 7.16M

150.75M
150.75M 150.75M

262,800,000
262,800,000 262,800,000

150,753,560
150,753,560 150,753,560

57.36%

2019-01-03 00:00:00

BEAM

Trenutačna tržišna kapitalizacija BEAM je $ 4.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.63K. Količina u optjecaju BEAM je 150.75M, s ukupnom količinom od 150753560. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.16M.

BEAM (BEAM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BEAM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0003179+1.18%
30 dana$ -0.00627-18.70%
60 dana$ -0.00275-9.17%
90 dana$ -0.00689-20.18%
BEAM promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BEAM od $ +0.0003179 (+1.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BEAM 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00627 (-18.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BEAM 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BEAM od $ -0.00275 (-9.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BEAM 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00689 (-20.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BEAM (BEAM)?

Pogledajte BEAM stranicu Povijest cijena sada.

Što je BEAM (BEAM)

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

BEAM dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BEAM ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BEAM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BEAM na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BEAM učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BEAM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BEAM (BEAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BEAM (BEAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BEAM.

Provjerite BEAM predviđanje cijene sada!

BEAM (BEAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BEAM (BEAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BEAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BEAM (BEAM)

Tražiš kako kupiti BEAM? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BEAM na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BEAM u lokalnim valutama

1 BEAM(BEAM) u VND
717.3469
717.3469
1 BEAM(BEAM) u AUD
A$0.0414352
1 BEAM(BEAM) u GBP
0.0198998
1 BEAM(BEAM) u EUR
0.023171
0.023171
1 BEAM(BEAM) u USD
$0.02726
$0.02726
1 BEAM(BEAM) u MYR
RM0.1150372
1 BEAM(BEAM) u TRY
1.1212038
1 BEAM(BEAM) u JPY
¥4.00722
¥4.00722
1 BEAM(BEAM) u ARS
ARS$37.5481966
1 BEAM(BEAM) u RUB
2.1960656
1 BEAM(BEAM) u INR
2.3986074
1 BEAM(BEAM) u IDR
Rp446.8851744
1 BEAM(BEAM) u KRW
37.966365
1 BEAM(BEAM) u PHP
1.5560008
1 BEAM(BEAM) u EGP
￡E.1.3229278
1 BEAM(BEAM) u BRL
R$0.1480218
1 BEAM(BEAM) u CAD
C$0.0373462
1 BEAM(BEAM) u BDT
3.3129078
1 BEAM(BEAM) u NGN
41.7456914
1 BEAM(BEAM) u COP
$109.4777956
1 BEAM(BEAM) u ZAR
R.0.4800486
1 BEAM(BEAM) u UAH
1.1277462
1 BEAM(BEAM) u VES
Bs3.97996
1 BEAM(BEAM) u CLP
$26.36042
1 BEAM(BEAM) u PKR
Rs7.7243936
1 BEAM(BEAM) u KZT
14.6716046
1 BEAM(BEAM) u THB
฿0.8807706
1 BEAM(BEAM) u TWD
NT$0.8347012
1 BEAM(BEAM) u AED
د.إ0.1000442
1 BEAM(BEAM) u CHF
Fr0.021808
1 BEAM(BEAM) u HKD
HK$0.2123554
1 BEAM(BEAM) u AMD
֏10.4084132
1 BEAM(BEAM) u MAD
.د.م0.2447948
1 BEAM(BEAM) u MXN
$0.5081264
1 BEAM(BEAM) u SAR
ريال0.102225
1 BEAM(BEAM) u PLN
0.0989538
1 BEAM(BEAM) u RON
лв0.1180358
1 BEAM(BEAM) u SEK
kr0.2559714
1 BEAM(BEAM) u BGN
лв0.0452516
1 BEAM(BEAM) u HUF
Ft9.1999774
1 BEAM(BEAM) u CZK
0.568371
0.568371
1 BEAM(BEAM) u KWD
د.ك0.0083143
1 BEAM(BEAM) u ILS
0.091321
0.091321
1 BEAM(BEAM) u AOA
Kz24.8493982
1 BEAM(BEAM) u BHD
.د.ب0.01024976
1 BEAM(BEAM) u BMD
$0.02726
$0.02726
1 BEAM(BEAM) u DKK
kr0.1736462
1 BEAM(BEAM) u HNL
L0.7131216
1 BEAM(BEAM) u MUR
1.248508
1.248508
1 BEAM(BEAM) u NAD
$0.4786856
1 BEAM(BEAM) u NOK
kr0.2723274
1 BEAM(BEAM) u NZD
$0.0460694
1 BEAM(BEAM) u PAB
B/.0.02726
1 BEAM(BEAM) u PGK
K0.1153098
1 BEAM(BEAM) u QAR
ر.ق0.0992264
1 BEAM(BEAM) u RSD
дин.2.7268178

BEAM Resurs

Za dublje razumijevanje BEAM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena BEAM web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BEAM

Koliko BEAM (BEAM) vrijedi danas?
Cijena BEAM uživo u USD je 0.02726 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BEAM u USD?
Trenutačna cijena BEAM u USD je $ 0.02726. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BEAM?
Tržišna kapitalizacija za BEAM je $ 4.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BEAM?
Količina u optjecaju za BEAM je 150.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BEAM?
BEAM je postigao ATH cijenu od 3.1829798403 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BEAM?
BEAM je vidio ATL cijenu od 0.024893559039603684 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BEAM?
24-satni obujam trgovanja za BEAM je $ 69.63K USD.
Hoće li BEAM još narasti ove godine?
BEAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BEAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
