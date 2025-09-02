BEAM (BEAM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02726. Tijekom protekla 24 sata, BEAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02665 i najviše cijene $ 0.02774, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEAM je $ 3.1829798403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.024893559039603684.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEAM se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +1.18% u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BEAM (BEAM)
No.1509
$ 4.11M
$ 69.63K
$ 7.16M
150.75M
262,800,000
150,753,560
57.36%
2019-01-03 00:00:00
BEAM
Trenutačna tržišna kapitalizacija BEAM je $ 4.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.63K. Količina u optjecaju BEAM je 150.75M, s ukupnom količinom od 150753560. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.16M.
BEAM (BEAM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BEAM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0003179
+1.18%
30 dana
$ -0.00627
-18.70%
60 dana
$ -0.00275
-9.17%
90 dana
$ -0.00689
-20.18%
BEAM promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BEAM od $ +0.0003179 (+1.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BEAM 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00627 (-18.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BEAM 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BEAM od $ -0.00275 (-9.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BEAM 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00689 (-20.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BEAM (BEAM)?
Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.
BEAM Predviđanje cijene (USD)
Koliko će BEAM (BEAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BEAM (BEAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BEAM.
Razumijevanje tokenomike BEAM (BEAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BEAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti BEAM (BEAM)
