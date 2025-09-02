Što je Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol (BDP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Big Data Protocol (BDP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BDP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Big Data Protocol Koliko Big Data Protocol (BDP) vrijedi danas? Cijena BDP uživo u USD je 0.02883 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BDP u USD? $ 0.02883 . Provjerite Trenutačna cijena BDP u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Big Data Protocol? Tržišna kapitalizacija za BDP je $ 1.52M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BDP? Količina u optjecaju za BDP je 52.86M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BDP? BDP je postigao ATH cijenu od 15.00228273 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BDP? BDP je vidio ATL cijenu od 0.01474429158777362 USD . Koliki je obujam trgovanja za BDP? 24-satni obujam trgovanja za BDP je $ 60.14K USD . Hoće li BDP još narasti ove godine? BDP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BDP predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Big Data Protocol (BDP) Važna ažuriranja industrije

