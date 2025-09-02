Više o BDP

BDP Informacije o cijeni

BDP Službena web stranica

BDP Tokenomija

BDP Prognoza cijena

BDP Povijest

Vodič za kupnju BDP

Konverter BDP u fiducijarnu valutu

BDP Spot trgovanje

BDP USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Big Data Protocol Logotip

Big Data Protocol Cijena(BDP)

1 BDP u USD cijena uživo:

$0.02883
$0.02883$0.02883
-0.65%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Big Data Protocol (BDP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:07:25 (UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02129
$ 0.02129$ 0.02129
24-satna najniža cijena
$ 0.03452
$ 0.03452$ 0.03452
24-satna najviša cijena

$ 0.02129
$ 0.02129$ 0.02129

$ 0.03452
$ 0.03452$ 0.03452

$ 15.00228273
$ 15.00228273$ 15.00228273

$ 0.01474429158777362
$ 0.01474429158777362$ 0.01474429158777362

+0.17%

-0.65%

-5.64%

-5.64%

Big Data Protocol (BDP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02883. Tijekom protekla 24 sata, BDPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02129 i najviše cijene $ 0.03452, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BDP je $ 15.00228273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01474429158777362.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BDP se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -0.65% u posljednjih 24 sata i -5.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Big Data Protocol (BDP)

No.1943

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 60.14K
$ 60.14K$ 60.14K

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

52.86M
52.86M 52.86M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

64,923,252.85185185
64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

66.07%

2021-03-04 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Data Protocol je $ 1.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.14K. Količina u optjecaju BDP je 52.86M, s ukupnom količinom od 64923252.85185185. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.31M.

Big Data Protocol (BDP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Big Data Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001886-0.65%
30 dana$ -0.00231-7.42%
60 dana$ -0.03103-51.84%
90 dana$ -0.03012-51.10%
Big Data Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BDP od $ -0.0001886 (-0.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Big Data Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00231 (-7.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Big Data Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BDP od $ -0.03103 (-51.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Big Data Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03012 (-51.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Big Data Protocol (BDP)?

Pogledajte Big Data Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Big Data Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BDP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Big Data Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Big Data Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Big Data Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Big Data Protocol (BDP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Big Data Protocol (BDP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Big Data Protocol.

Provjerite Big Data Protocol predviđanje cijene sada!

Big Data Protocol (BDP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Big Data Protocol (BDP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BDP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Big Data Protocol (BDP)

Tražiš kako kupiti Big Data Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Big Data Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BDP u lokalnim valutama

1 Big Data Protocol(BDP) u VND
758.66145
1 Big Data Protocol(BDP) u AUD
A$0.0438216
1 Big Data Protocol(BDP) u GBP
0.0210459
1 Big Data Protocol(BDP) u EUR
0.0245055
1 Big Data Protocol(BDP) u USD
$0.02883
1 Big Data Protocol(BDP) u MYR
RM0.1216626
1 Big Data Protocol(BDP) u TRY
1.1857779
1 Big Data Protocol(BDP) u JPY
¥4.23801
1 Big Data Protocol(BDP) u ARS
ARS$39.7107303
1 Big Data Protocol(BDP) u RUB
2.3225448
1 Big Data Protocol(BDP) u INR
2.5367517
1 Big Data Protocol(BDP) u IDR
Rp472.6228752
1 Big Data Protocol(BDP) u KRW
40.1529825
1 Big Data Protocol(BDP) u PHP
1.6456164
1 Big Data Protocol(BDP) u EGP
￡E.1.3991199
1 Big Data Protocol(BDP) u BRL
R$0.1565469
1 Big Data Protocol(BDP) u CAD
C$0.0394971
1 Big Data Protocol(BDP) u BDT
3.5037099
1 Big Data Protocol(BDP) u NGN
44.1499737
1 Big Data Protocol(BDP) u COP
$115.7830098
1 Big Data Protocol(BDP) u ZAR
R.0.5076963
1 Big Data Protocol(BDP) u UAH
1.1926971
1 Big Data Protocol(BDP) u VES
Bs4.20918
1 Big Data Protocol(BDP) u CLP
$27.87861
1 Big Data Protocol(BDP) u PKR
Rs8.1692688
1 Big Data Protocol(BDP) u KZT
15.5165943
1 Big Data Protocol(BDP) u THB
฿0.9314973
1 Big Data Protocol(BDP) u TWD
NT$0.8827746
1 Big Data Protocol(BDP) u AED
د.إ0.1058061
1 Big Data Protocol(BDP) u CHF
Fr0.023064
1 Big Data Protocol(BDP) u HKD
HK$0.2245857
1 Big Data Protocol(BDP) u AMD
֏11.0078706
1 Big Data Protocol(BDP) u MAD
.د.م0.2588934
1 Big Data Protocol(BDP) u MXN
$0.5373912
1 Big Data Protocol(BDP) u SAR
ريال0.1081125
1 Big Data Protocol(BDP) u PLN
0.1046529
1 Big Data Protocol(BDP) u RON
лв0.1248339
1 Big Data Protocol(BDP) u SEK
kr0.2707137
1 Big Data Protocol(BDP) u BGN
лв0.0478578
1 Big Data Protocol(BDP) u HUF
Ft9.7298367
1 Big Data Protocol(BDP) u CZK
0.6011055
1 Big Data Protocol(BDP) u KWD
د.ك0.00879315
1 Big Data Protocol(BDP) u ILS
0.0965805
1 Big Data Protocol(BDP) u AOA
Kz26.2805631
1 Big Data Protocol(BDP) u BHD
.د.ب0.01084008
1 Big Data Protocol(BDP) u BMD
$0.02883
1 Big Data Protocol(BDP) u DKK
kr0.1836471
1 Big Data Protocol(BDP) u HNL
L0.7541928
1 Big Data Protocol(BDP) u MUR
1.320414
1 Big Data Protocol(BDP) u NAD
$0.5062548
1 Big Data Protocol(BDP) u NOK
kr0.2880117
1 Big Data Protocol(BDP) u NZD
$0.0487227
1 Big Data Protocol(BDP) u PAB
B/.0.02883
1 Big Data Protocol(BDP) u PGK
K0.1219509
1 Big Data Protocol(BDP) u QAR
ر.ق0.1049412
1 Big Data Protocol(BDP) u RSD
дин.2.8838649

Big Data Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Big Data Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Big Data Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Big Data Protocol

Koliko Big Data Protocol (BDP) vrijedi danas?
Cijena BDP uživo u USD je 0.02883 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BDP u USD?
Trenutačna cijena BDP u USD je $ 0.02883. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Big Data Protocol?
Tržišna kapitalizacija za BDP je $ 1.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BDP?
Količina u optjecaju za BDP je 52.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BDP?
BDP je postigao ATH cijenu od 15.00228273 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BDP?
BDP je vidio ATL cijenu od 0.01474429158777362 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BDP?
24-satni obujam trgovanja za BDP je $ 60.14K USD.
Hoće li BDP još narasti ove godine?
BDP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BDP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:07:25 (UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BDP u USD kalkulator

Iznos

BDP
BDP
USD
USD

1 BDP = 0.02883 USD

Trgujte BDP

BDPUSDT
$0.02883
$0.02883$0.02883
-0.67%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine