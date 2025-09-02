Big Data Protocol (BDP) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
Big Data Protocol (BDP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02883. Tijekom protekla 24 sata, BDPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02129 i najviše cijene $ 0.03452, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BDP je $ 15.00228273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01474429158777362.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BDP se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -0.65% u posljednjih 24 sata i -5.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Big Data Protocol (BDP)
No.1943
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Data Protocol je $ 1.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.14K. Količina u optjecaju BDP je 52.86M, s ukupnom količinom od 64923252.85185185. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.31M.
Big Data Protocol (BDP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Big Data Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0001886
-0.65%
30 dana
$ -0.00231
-7.42%
60 dana
$ -0.03103
-51.84%
90 dana
$ -0.03012
-51.10%
Big Data Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BDP od $ -0.0001886 (-0.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Big Data Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00231 (-7.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Big Data Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BDP od $ -0.03103 (-51.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Big Data Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03012 (-51.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Big Data Protocol (BDP)?
Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data
BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.
Big Data Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Big Data Protocol (BDP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Big Data Protocol (BDP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Big Data Protocol.
Razumijevanje tokenomike Big Data Protocol (BDP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BDP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Big Data Protocol (BDP)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.