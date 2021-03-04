Big Data Protocol (BDP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Big Data Protocol (BDP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Big Data Protocol (BDP) Informacije Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA. Službena web stranica: https://bigdataprotocol.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e Kupi BDP odmah!

Big Data Protocol (BDP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Big Data Protocol (BDP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Ukupna količina: $ 64.92M $ 64.92M $ 64.92M Količina u optjecaju: $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Povijesni maksimum: $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 Povijesni minimum: $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 Trenutna cijena: $ 0.0287 $ 0.0287 $ 0.0287 Saznajte više o cijeni Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol (BDP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Big Data Protocol (BDP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BDP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BDP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BDP tokena, istražite BDP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BDP Jeste li zainteresirani za dodavanje Big Data Protocol (BDP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BDP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BDP na MEXC-u odmah!

Big Data Protocol (BDP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BDP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BDP povijest cijena odmah!

BDP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BDP? Naša BDP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BDP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!