BILLION DOLLAR CAT (BDC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BILLION DOLLAR CAT (BDC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Informacije BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. Službena web stranica: https://billiondollarcat.com/ Bijela knjiga: https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot Istraživač blokova: https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY Kupi BDC odmah!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BILLION DOLLAR CAT (BDC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.91M $ 6.91M $ 6.91M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.91M $ 6.91M $ 6.91M Povijesni maksimum: $ 0.15699 $ 0.15699 $ 0.15699 Povijesni minimum: $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 Trenutna cijena: $ 0.006908 $ 0.006908 $ 0.006908 Saznajte više o cijeni BILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BILLION DOLLAR CAT (BDC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BDC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BDC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BDC tokena, istražite BDC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BDC Jeste li zainteresirani za dodavanje BILLION DOLLAR CAT (BDC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BDC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BDC na MEXC-u odmah!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BDC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BDC povijest cijena odmah!

BDC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BDC? Naša BDC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BDC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!