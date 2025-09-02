Više o BDC

BILLION DOLLAR CAT Cijena(BDC)

$0.007371
-1.72%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:07:18 (UTC+8)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.005982
24-satna najniža cijena
$ 0.00829
24-satna najviša cijena

$ 0.005982
$ 0.00829
$ 0.1662948067913333
$ 0.003835618529974725
+5.31%

-1.72%

-19.26%

-19.26%

BILLION DOLLAR CAT (BDC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007371. Tijekom protekla 24 sata, BDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005982 i najviše cijene $ 0.00829, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BDC je $ 0.1662948067913333, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003835618529974725.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BDC se promijenio za +5.31% u posljednjih sat vremena, -1.72% u posljednjih 24 sata i -19.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BILLION DOLLAR CAT (BDC)

No.1242

$ 7.37M
$ 9.03K
$ 7.37M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BTCRUNES

Trenutačna tržišna kapitalizacija BILLION DOLLAR CAT je $ 7.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.03K. Količina u optjecaju BDC je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.37M.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BILLION DOLLAR CAT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000129-1.72%
30 dana$ -0.004825-39.57%
60 dana$ -0.003369-31.37%
90 dana$ -0.007266-49.65%
BILLION DOLLAR CAT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BDC od $ -0.000129 (-1.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BILLION DOLLAR CAT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.004825 (-39.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BILLION DOLLAR CAT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BDC od $ -0.003369 (-31.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BILLION DOLLAR CAT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.007266 (-49.65%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BILLION DOLLAR CAT (BDC)?

Pogledajte BILLION DOLLAR CAT stranicu Povijest cijena sada.

Što je BILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

BILLION DOLLAR CAT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BILLION DOLLAR CAT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BDC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BILLION DOLLAR CAT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BILLION DOLLAR CAT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BILLION DOLLAR CAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BILLION DOLLAR CAT (BDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BILLION DOLLAR CAT (BDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BILLION DOLLAR CAT.

Provjerite BILLION DOLLAR CAT predviđanje cijene sada!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BILLION DOLLAR CAT (BDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Tražiš kako kupiti BILLION DOLLAR CAT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BILLION DOLLAR CAT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BDC u lokalnim valutama

1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u VND
193.967865
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u AUD
A$0.01120392
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u GBP
0.00538083
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u EUR
0.00626535
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u USD
$0.007371
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u MYR
RM0.03110562
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u TRY
0.30316923
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u JPY
¥1.083537
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u ARS
ARS$10.15288911
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u RUB
0.59380776
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u INR
0.64857429
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u IDR
Rp120.83604624
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u KRW
10.26596025
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u PHP
0.42073668
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u EGP
￡E.0.35771463
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u BRL
R$0.04002453
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u CAD
C$0.01009827
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u BDT
0.89579763
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u NGN
11.28787569
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u COP
$29.60237826
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u ZAR
R.0.12980331
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u UAH
0.30493827
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u VES
Bs1.076166
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u CLP
$7.127757
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u PKR
Rs2.08864656
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u KZT
3.96714591
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u THB
฿0.23815701
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u TWD
NT$0.22570002
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u AED
د.إ0.02705157
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u CHF
Fr0.0058968
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u HKD
HK$0.05742009
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u AMD
֏2.81439522
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u MAD
.د.م0.06619158
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u MXN
$0.13739544
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u SAR
ريال0.02764125
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u PLN
0.02675673
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u RON
лв0.03191643
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u SEK
kr0.06921369
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u BGN
лв0.01223586
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u HUF
Ft2.48763879
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u CZK
0.15368535
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u KWD
د.ك0.002248155
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u ILS
0.02469285
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u AOA
Kz6.71918247
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u BHD
.د.ب0.002771496
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u BMD
$0.007371
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u DKK
kr0.04695327
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u HNL
L0.19282536
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u MUR
0.3375918
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u NAD
$0.12943476
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u NOK
kr0.07363629
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u NZD
$0.01245699
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u PAB
B/.0.007371
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u PGK
K0.03117933
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u QAR
ر.ق0.02683044
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) u RSD
дин.0.73732113

BILLION DOLLAR CAT Resurs

Za dublje razumijevanje BILLION DOLLAR CAT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BILLION DOLLAR CAT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BILLION DOLLAR CAT

Koliko BILLION DOLLAR CAT (BDC) vrijedi danas?
Cijena BDC uživo u USD je 0.007371 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BDC u USD?
Trenutačna cijena BDC u USD je $ 0.007371. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BILLION DOLLAR CAT?
Tržišna kapitalizacija za BDC je $ 7.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BDC?
Količina u optjecaju za BDC je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BDC?
BDC je postigao ATH cijenu od 0.1662948067913333 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BDC?
BDC je vidio ATL cijenu od 0.003835618529974725 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BDC?
24-satni obujam trgovanja za BDC je $ 9.03K USD.
Hoće li BDC još narasti ove godine?
BDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:07:18 (UTC+8)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 BDC = 0.007371 USD

BDCUSDT
$0.007371
-1.72%

