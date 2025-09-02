Što je BounceBit (BB)

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

BounceBit (BB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BounceBit (BB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

BounceBit Resurs

Za dublje razumijevanje BounceBit, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BounceBit Koliko BounceBit (BB) vrijedi danas? Cijena BB uživo u USD je 0.13617 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BB u USD? $ 0.13617 . Provjerite Trenutačna cijena BB u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija BounceBit? Tržišna kapitalizacija za BB je $ 100.79M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BB? Količina u optjecaju za BB je 740.15M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BB? BB je postigao ATH cijenu od 0.865452791517869 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BB? BB je vidio ATL cijenu od 0.07349155026090788 USD . Koliki je obujam trgovanja za BB? 24-satni obujam trgovanja za BB je $ 3.23M USD . Hoće li BB još narasti ove godine? BB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BB predviđanje cijene za detaljniju analizu.

BounceBit (BB) Važna ažuriranja industrije

