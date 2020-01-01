BounceBit (BB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BounceBit (BB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BounceBit (BB) Informacije BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources. Službena web stranica: https://bouncebit.io/ Bijela knjiga: https://docs.bouncebit.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12 Kupi BB odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 98.24M
Ukupna količina: $ 2.10B
Količina u optjecaju: $ 741.07M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 278.38M
Povijesni maksimum: $ 0.87799
Povijesni minimum: $ 0.07349155026090788
Trenutna cijena: $ 0.13256

BounceBit (BB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BounceBit (BB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BB tokena, istražite BB cijenu tokena uživo!

BounceBit (BB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BB povijest cijena odmah!

BB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BB? Naša BB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BB predviđanje cijene tokena odmah!

