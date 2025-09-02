FC Barcelona FT (BAR) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.133. Tijekom protekla 24 sata, BARtrgovalo je između najniže cijene $ 1.125 i najviše cijene $ 1.183, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAR je $ 79.25934055, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.991574489714179.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAR se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i -1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija FC Barcelona FT je $ 15.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 373.93K. Količina u optjecaju BAR je 13.46M, s ukupnom količinom od 39960000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.27M.
FC Barcelona FT (BAR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FC Barcelona FT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00593
-0.52%
30 dana
$ -0.039
-3.33%
60 dana
$ +0.106
+10.32%
90 dana
$ -0.21
-15.64%
FC Barcelona FT promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BAR od $ -0.00593 (-0.52%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FC Barcelona FT 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.039 (-3.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FC Barcelona FT 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BAR od $ +0.106 (+10.32%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FC Barcelona FT 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.21 (-15.64%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.
FC Barcelona FT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FC Barcelona FT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BAR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o FC Barcelona FT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FC Barcelona FT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Razumijevanje tokenomike FC Barcelona FT (BAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Tražiš kako kupiti FC Barcelona FT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FC Barcelona FT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.