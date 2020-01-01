FC Barcelona FT (BAR) Tokenomika
FC Barcelona FT (BAR) Informacije
FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.
FC Barcelona FT (BAR) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FC Barcelona FT (BAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
FC Barcelona FT (BAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike FC Barcelona FT (BAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BAR tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BAR tokena, istražite BAR cijenu tokena uživo!
Kako kupiti BAR
Jeste li zainteresirani za dodavanje FC Barcelona FT (BAR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BAR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
FC Barcelona FT (BAR) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena BAR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
BAR Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide BAR? Naša BAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Kupite FC Barcelona FT (BAR)
Iznos
1 BAR = 1.138 USD