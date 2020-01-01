BSquared Network (B2) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BSquared Network (B2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
BSquared Network (B2) Informacije

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Službena web stranica:
https://www.bsquared.network/
Bijela knjiga:
https://docs.bsquared.network/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2

BSquared Network (B2) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BSquared Network (B2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 18.47M
Ukupna količina:
$ 210.00M
Količina u optjecaju:
$ 46.90M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 82.68M
Povijesni maksimum:
$ 0.9
Povijesni minimum:
$ 0.3168599590333596
Trenutna cijena:
$ 0.39371
BSquared Network (B2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BSquared Network (B2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj B2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja B2 tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku B2 tokena, istražite B2 cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.