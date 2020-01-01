BSquared Network (B2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BSquared Network (B2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BSquared Network (B2) Informacije B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). Službena web stranica: https://www.bsquared.network/ Bijela knjiga: https://docs.bsquared.network/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 Kupi B2 odmah!

BSquared Network (B2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BSquared Network (B2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.47M $ 18.47M $ 18.47M Ukupna količina: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Količina u optjecaju: $ 46.90M $ 46.90M $ 46.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 82.68M $ 82.68M $ 82.68M Povijesni maksimum: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Povijesni minimum: $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 Trenutna cijena: $ 0.39371 $ 0.39371 $ 0.39371 Saznajte više o cijeni BSquared Network (B2)

BSquared Network (B2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BSquared Network (B2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj B2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja B2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku B2 tokena, istražite B2 cijenu tokena uživo!

