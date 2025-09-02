Više o B2

BSquared Network Logotip

BSquared Network Cijena(B2)

1 B2 u USD cijena uživo:

$0.36779
$0.36779$0.36779
-1.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BSquared Network (B2)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:36:31 (UTC+8)

BSquared Network (B2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.36081
$ 0.36081$ 0.36081
24-satna najniža cijena
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
24-satna najviša cijena

$ 0.36081
$ 0.36081$ 0.36081

$ 0.4
$ 0.4$ 0.4

$ 0.775982192516107
$ 0.775982192516107$ 0.775982192516107

$ 0.3168599590333596
$ 0.3168599590333596$ 0.3168599590333596

+0.34%

-1.02%

+5.35%

+5.35%

BSquared Network (B2) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.36771. Tijekom protekla 24 sata, B2trgovalo je između najniže cijene $ 0.36081 i najviše cijene $ 0.4, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena B2 je $ 0.775982192516107, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3168599590333596.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, B2 se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i +5.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BSquared Network (B2)

No.943

$ 17.25M
$ 17.25M$ 17.25M

$ 131.78K
$ 131.78K$ 131.78K

$ 77.22M
$ 77.22M$ 77.22M

46.90M
46.90M 46.90M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

22.33%

BSQUARED

Trenutačna tržišna kapitalizacija BSquared Network je $ 17.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 131.78K. Količina u optjecaju B2 je 46.90M, s ukupnom količinom od 210000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.22M.

BSquared Network (B2) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BSquared Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0037901-1.02%
30 dana$ -0.01113-2.94%
60 dana$ -0.05274-12.55%
90 dana$ -0.12331-25.12%
BSquared Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u B2 od $ -0.0037901 (-1.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BSquared Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01113 (-2.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BSquared Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u B2 od $ -0.05274 (-12.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BSquared Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.12331 (-25.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BSquared Network (B2)?

Pogledajte BSquared Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

BSquared Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BSquared Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti B2 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BSquared Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BSquared Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BSquared Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BSquared Network (B2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BSquared Network (B2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BSquared Network.

Provjerite BSquared Network predviđanje cijene sada!

BSquared Network (B2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BSquared Network (B2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o B2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BSquared Network (B2)

Tražiš kako kupiti BSquared Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BSquared Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

B2 u lokalnim valutama

1 BSquared Network(B2) u VND
9,676.28865
1 BSquared Network(B2) u AUD
A$0.5589192
1 BSquared Network(B2) u GBP
0.2684283
1 BSquared Network(B2) u EUR
0.3125535
1 BSquared Network(B2) u USD
$0.36771
1 BSquared Network(B2) u MYR
RM1.5517362
1 BSquared Network(B2) u TRY
15.1312665
1 BSquared Network(B2) u JPY
¥54.05337
1 BSquared Network(B2) u ARS
ARS$506.4874311
1 BSquared Network(B2) u RUB
29.6263947
1 BSquared Network(B2) u INR
32.395251
1 BSquared Network(B2) u IDR
Rp6,028.0318224
1 BSquared Network(B2) u KRW
512.1281025
1 BSquared Network(B2) u PHP
21.0219807
1 BSquared Network(B2) u EGP
￡E.17.8449663
1 BSquared Network(B2) u BRL
R$2.0003424
1 BSquared Network(B2) u CAD
C$0.5037627
1 BSquared Network(B2) u BDT
44.7686925
1 BSquared Network(B2) u NGN
563.1074169
1 BSquared Network(B2) u COP
$1,476.7454226
1 BSquared Network(B2) u ZAR
R.6.4680189
1 BSquared Network(B2) u UAH
15.2415795
1 BSquared Network(B2) u VES
Bs53.68566
1 BSquared Network(B2) u CLP
$355.94328
1 BSquared Network(B2) u PKR
Rs104.3708064
1 BSquared Network(B2) u KZT
198.3317427
1 BSquared Network(B2) u THB
฿11.8696788
1 BSquared Network(B2) u TWD
NT$11.2666344
1 BSquared Network(B2) u AED
د.إ1.3494957
1 BSquared Network(B2) u CHF
Fr0.294168
1 BSquared Network(B2) u HKD
HK$2.868138
1 BSquared Network(B2) u AMD
֏140.6674605
1 BSquared Network(B2) u MAD
.د.م3.30939
1 BSquared Network(B2) u MXN
$6.8577915
1 BSquared Network(B2) u SAR
ريال1.3789125
1 BSquared Network(B2) u PLN
1.3384644
1 BSquared Network(B2) u RON
лв1.5921843
1 BSquared Network(B2) u SEK
kr3.4527969
1 BSquared Network(B2) u BGN
лв0.6140757
1 BSquared Network(B2) u HUF
Ft124.1830212
1 BSquared Network(B2) u CZK
7.6704306
1 BSquared Network(B2) u KWD
د.ك0.11215155
1 BSquared Network(B2) u ILS
1.2318285
1 BSquared Network(B2) u AOA
Kz335.1934047
1 BSquared Network(B2) u BHD
.د.ب0.13862667
1 BSquared Network(B2) u BMD
$0.36771
1 BSquared Network(B2) u DKK
kr2.3423127
1 BSquared Network(B2) u HNL
L9.6376791
1 BSquared Network(B2) u MUR
16.841118
1 BSquared Network(B2) u NAD
$6.471696
1 BSquared Network(B2) u NOK
kr3.6734229
1 BSquared Network(B2) u NZD
$0.6214299
1 BSquared Network(B2) u PAB
B/.0.36771
1 BSquared Network(B2) u PGK
K1.5554133
1 BSquared Network(B2) u QAR
ر.ق1.3421415
1 BSquared Network(B2) u RSD
дин.36.807771

BSquared Network Resurs

Za dublje razumijevanje BSquared Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BSquared Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BSquared Network

Koliko BSquared Network (B2) vrijedi danas?
Cijena B2 uživo u USD je 0.36771 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena B2 u USD?
Trenutačna cijena B2 u USD je $ 0.36771. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BSquared Network?
Tržišna kapitalizacija za B2 je $ 17.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za B2?
Količina u optjecaju za B2 je 46.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za B2?
B2 je postigao ATH cijenu od 0.775982192516107 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za B2?
B2 je vidio ATL cijenu od 0.3168599590333596 USD.
Koliki je obujam trgovanja za B2?
24-satni obujam trgovanja za B2 je $ 131.78K USD.
Hoće li B2 još narasti ove godine?
B2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte B2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:36:31 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

B2 u USD kalkulator

Iznos

B2
B2
USD
USD

1 B2 = 0.36771 USD

Trgujte B2

B2USDC
$0.36811
$0.36811$0.36811
-0.80%
B2USDT
$0.36779
$0.36779$0.36779
-1.03%

