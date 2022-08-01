Aventus (AVT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aventus (AVT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aventus (AVT) Informacije The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network. Službena web stranica: https://www.aventus.io/ Bijela knjiga: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f Kupi AVT odmah!

Aventus (AVT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aventus (AVT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M Povijesni maksimum: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 Povijesni minimum: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 Trenutna cijena: $ 1.6341 $ 1.6341 $ 1.6341 Saznajte više o cijeni Aventus (AVT)

Aventus (AVT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aventus (AVT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVT tokena, istražite AVT cijenu tokena uživo!

